Генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал, какие статьи уголовного законодательства будут лежать в основе подозрения бывшему первому замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегу Гладковскому (Свинарчуку). Об этом Рябошапка заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1 17 октября.

Он также отметил, что о подозрении Гадковскому сообщает уже сегодня.

"В основе подозрения для Гладковского – нарушение антикоррупционного законодательства, ложное декларирование. И второе – нарушение законодательства при осуществлении тендерных закупок и, собственно, использование служебного положения, чтобы неправомерно влиять на результаты тендерных закупок, в результате которых эта неправомерная выгода была получена", – отметил Рябошапка.

По его словам, следствие в ходе расследования использует в том числе факты, раскрытые журналистами программы "Наші гроші" по скандалу в Укроборонпроме. Рябошапка подчеркнул, что доказательств достаточно, чтобы сообщить Гладковскому о подозрении.

Отметим, что под "ложным декларированием" может подразумеваться и картина с лицом Путина, о которой вчера "Стране" заявил сын Гладковского Игорь.

По его словам, отцу вменяет то, что он эту картину не внес в свою декларацию после покупки.

Также мы писали, что подозрение может быть вручено и по факту нарушений при закупках машин скорой помощи у корпорации "Богдан", которая принадлежит Гладковскому-Свинарчуку. А это подпадает пол статью об использовании служебного положения, о которой также заявил генпрокурор.

Таким образом, подтверждаются обе версии.

Подронее о деле против Гладковского-Свинарчука можно прочитать здесь.