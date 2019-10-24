В четверг, 24 октября, на НСК "Олимпийский" состоится третья игра динамовцев Киеве в групповом этапе Лиги Европы сезона 2019\20. В гости прилетели игроки ФК "Копенгаген".

Стартовый свисток арбитра Халила Мелера из Турции назначен на 22:00. Из-за встречи работу метро в Киеве продлят на час.

Телетрансляцию в прямом эфире организует канал "Футбол 2" и российский "Матч Футбол 3".

Что происходит в Киеве:

21:07 В Киеве сейчас +11...+13 С и всё еще туманно

21:05 Появились стартовые составы команд:

Динамо: Бущан - защитники - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - полузащитники - Шепелев, Сидорчук, Вербич - атака Цыганков, Беседин, Де Пена.

В резерве Алексея Михайличенко: Кучерук, Соль, Шапаренко, Цитаишвили, Гармаш, Караваев, Ж. Родригес

Копенгаген: Юнссон - защитники - Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Овьедо - полузащитники - Штаге, Зека, Фишер - атака Сантос, Сотириу, Фальк.

На замене у Столе Сольбаккена: Грютебуст, Варела, Бенгтссон, Томсен, Дарами, Бьель, Бендтнер

21:00 Датчане прибыли накануне в Киев и сняли видеоролик на НСК Олимпийский.

20:50 Динамо накануне провело открытую тренировку. Первые 15 минут были открытыми для журналистов. Футболистов порадовала хорошая погода, они были в хорошем настроении.

Фото: Пресс-служба ФК Донбасс

20:40 Из-за футбола метро в Киеве сегодня работает на час дольше. Также перед матчем и с 23:45 будет ограничен вход и выход на станциях возле стадиона: Олимпийская, Льва Толстого и Палац спорта.

20:35 На матч в Киев двумя рейсами прилетел десант болельщиков из Дании - всего около 600 человек. Среди украинских болельщиков супер ажиотажа не было. По крайней мере сегодня утром свободными были еще 45 тыс билетов, хотя НСК Олимпийский вмещает 70 тысяч зрительных мест. Ранее в одном из комментариев наставник Динамо Алексей Михайличенко сказал, что команда сама виновата, если интерес болельщиков падает и что футболисты будут исправляться своей игрой и результатами.

Положение перед встречей

Обе команды делят лидерство в своей группе. И у динамовцев, и у гостей по 4 балла. При этом между собой они еще не играли. В параллельной встрече дня сегодня сыграют Мальме и Лугано.

В первом туре "бело-синие" победили шведов из Мальме 1:0. Во втором разыграли ничью с Лугано 0:0. Копенгаген в первом туре обыграл Лугано 1:0. Во втором у него была ничья с Мальме 1:1.

Группа С И В Н П М О 1. Копенгаген 2 1 1 0 2-1 4 2. Динамо 2 1 1 0 1-0 4 3. Мальмё 2 0 1 1 1-2 1 4. Лугано 2 0 1 1 0-1 1

Также и "Динамо" и "Копенгаген" занимают второе место в турнирной таблице чемпионатов Украины и Дании соответственно.

Тренеры

Наставник динамовцев Алексей Михаличенко отметил физическую готовность гостей, а также их дисциплину. По его словам, в ФК "Копенгаген" предпочитают коллективные действия. Тренер "Динамо" Киев сказал о "просто колоссальной" важности каждой игры для его команды сейчас. "Ждем поддержки трибун (на игре против "Копенгагена билеты намерены продавать в кассах до конца первой сорокапятиминутки встречи - Ред.). Для нас это очень важно", - заявил он.

"Рулевой" копенгагенских викингов Столе Сольбаккен заявил, что "Динамо" очень хорошая команда. Он отметил, что в его команде уважают соперника.

"Главное сыграть дисциплинированно в защите и использовать свои шансы в атаке", - сказал Сольбаккен.

В "Динамо Киев" не сыграют вратарь Денис Бойко, а также пара центральных защитников Никита Бурда и Тамаш Кадар. При этом в средней линии у тренера динамовцев проблем нет. Отсюда очевидно следует, что у своих ворот держать мяч не следует и лучше всего контролировать его на половине поля "Копенгагена".

Разное

Перед пришедшими на стадион болельщиками выступит B&B Project. Дуэт музыкантов играет на бандуре и аккордеоне.

Полевые игроки "Динамо" сыграют в домашнем комплекте формы белого цвета, наш вратарь – в салатовом. В ФК "Копенгаген" сыграют в своем резервном, третьем комплекте формы. Полевые игроки будут в фиолетовом , вратарь - в голубом.

Тем временем ФИФА занялась трансфером Андрея Ярмоленко в Боруссию и открыла соответствующее производство. Заявителем стала школа олимпийского резерва из Чернигова, в которой Ярмоленко занимался 10 лет. Дело в том, что после перехода к немцам школа до сих пор не получила платеж солидарности, хотя трансфер был осуществлен два года назад. Сделка оказалась самой дорогой в истории немецкого клуба, она обошлась Борусии в 25 млн евро. ФИФА предложила ответчикам, двум клубам, выплатить черниговской школе 301 с половиной тысячи евро.