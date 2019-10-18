Исполняющий обязанности руководителя администрации Белого дома Мик Малвейни опроверг свои заявления о том, что задержка выделения военной помощи Украине была частично связана с расследованием в отношении демократов.

"Позвольте мне прояснить, не было абсолютно никакой услуги за услугу в отношении украинской военной помощи и любым расследованием в отношении выборов 2016 года", - говорится в заявлении Малвейни, распространенном Белым домом, как передает CNN.

Малвейни уточнил, что помощь в области безопасности была задержана только потому, что администрация изучала, вносят ли другие страны достаточный вклад и из-за озабоченности по поводу коррупции.

"Президент никогда не говорил мне задерживать какие-либо деньги, пока украинцы не сделают что-либо, связанное с расследованием по взлому сервера", - добавил он.

При этом ранее Малвейни во время брифинга заявлял, что администрация Трампа задержала почти $400 млн военной помощи Украине отчасти потому, что президент США требовал от Киева расследовать теорию об причастности Украины ко взлому сервера Демократического национального комитета (DNC) в 2016 году.

"Говорил ли он (Трамп) мне в прошлом о коррупции, связанной с сервером национального комитета Демократической партии? Однозначно. Никаких вопросов по этому поводу. Но это было все. Вот почему мы задержали деньги", - сказал он.

США 12 сентября разморозили $250 млн, выделяемых на военные нужды Украины. До этого Трамп просил свою команду пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности.

Позднее американские СМИ связали это с попыткой Трампа надавить на президента Украины Владимира Зеленского и убедить его провести расследование в отношении сына своего политического соперника Джо Байдена.

Напомним, что Зеленский рассказал, как звонок Трампу связан с заморозкой военной помощи от США.

Также мы писали о том, что экс-посол Украины в США заявил, что публикация разговора с Трампом уберегла Зеленского от еще больших проблем.