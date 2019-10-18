Освобожденный из заключения в РФ украинский режиссер Олег Сенцов назвал украинцев и россиян родственными народами и "по сути, братьями".

Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Der Spiegel, опубликованному 15 октября. Россию он назвал отдельным миром "со своим этикетом и правилами".

Он сравнил украинцев и россиян и сделал вывод, что, хотя между ними "мало различий", но по отношению к действиям своих властей граждане двух стран отличаются. Режиссер рассказал, что во время Евромайдана в Украине думал, что "путинская система с ее беззаконием и варварством скоро рухнет", но в России понял, что россияне "безразличны к происходящему в стране".

"Граждане РФ после 20 лет правления Владимира Путина не поняли, что он может быть проблемой", - считает Сенцов.

Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также двух терактах и подготовке еще одного теракта. Он своей вины не признал.

Как сообщала "Страна", Сенцов заявил, что жителям Крыма Россия казалась более удобной и привлекательной. "Люди живут так, как им комфортно жить, и все. И эти все двадцать с лишним лет показали, что Россия оказалась более комфортна, чем Украина, к сожалению. Это факт", - считает режиссер.

Ранее "Страна" приводила заявление Сенцова, что он готов пожать руку даже президенту РФ Владимиру Путину ради освобождения украинских заключенных.