Материалы уголовного производства о возможном внесении одесским мэром Геннадием Трухановым недостоверных данных в электронную декларацию передали в Высший антикоррупционный суд. Вчера, 17 октября, об этом сообщила пресс-секретарь Приморского районного суда Одессы Ольга Галина, как передает Думская.

По ее словам, Приморский районный суд Одессы вынес соответствующее определение еще 10 октября. "В этом деле речь идет о преступлении, предусмотренном ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины, совершенном должностным лицом органа местного самоуправления, а такие дела подсудны ВАКС", - сообщила Ольга Галина.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, Труханов в 2015–2016 годах не задекларировал имущество бывшей жены, с которой вместе проживал, на общую сумму более 51 млн грн. Сам Труханов после объявления ему подозрения заявил, что все это дело - "метод давления" на него и членов его семьи.

11 марта 2019 года мэру Одессы сообщили о подозрении. 13 июня 2019 года НАБУ завершило расследование, Специализированная антикоррупционная прокуратура предоставила Труханову и его защитникам копии обвинительного акта и реестра материалов производства.

В случае доказательства вины, Труханову грозит заключение от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Кроме того, городской глава может досрочно прекратить свои полномочия из-за решения суда.

Кстати, Труханова и других чиновников Одесского горсовета также обвиняли в нанесении ущерба городскому бюджету при покупке здания завода "Краян" у частной структуры в сентябре 2016 года. Вначале сумму ущерба оценивали в 185 млн грн, но потом уменьшили ее до 92,7 млн грн.

Малиновский райсуд Одессы 9 июля завершил оглашение оправдательного приговора на 400 страниц – Труханов и остальные подозреваемые признаны невиновными, состав уголовного правонарушения в их действиях не доказан. 31 июля САП подала апелляционную жалобу на оправдательный приговор.

Напомним, что мэр Одессы накануне визита в город президента Зеленского неожиданно ушел в отпуск.