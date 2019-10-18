Глава Белого дома подтвердил отставку министра энергетики Рика Перри, который был одним из "трех амиго" - приближенных к президенту чиновников, отвечавших за украинское направление. Дональд Трамп заявил, что уже нашел ему замену. Об этом президент США сказал в четверг вечером, открывая фабрику Louis Vuitton в Алворадо, штат Техас, сообщило американское издание The Hill.

"Мы с Риком (Перри – Ред.) вели разговоры на протяжении шести месяцев. На самом деле я думал, что он может уйти немного раньше. Но у него очень большие планы. Он будет очень успешным, - отметил Трамп, комментируя информацию об отставке министра Перри. - У нас уже есть преемник (на посту министра энергетики – Ред.), мы объявим это уже скоро", - сказал глава Белого дома.

В то же время, Трамп положительно высказался о Перри, назвав его "очень хорошим другом", по которому он будет скучать. "Мы объявим преемника, и он - я думаю, что в этом случае речь идет именно о "нем" - я думаю, он сделает фантастическую работу", - добавил Трамп.

Напомним, министр энергетики США Рик Перри в четверг объявил о своей отставке.

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