В городе Днепре на причастность к совершению умышленного убийства сотрудники полиции проверяют 4-х человек. Все они доставлены в отделение полиции. С ними проводятся первоочередные следственные действия.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Фото: dp.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в четверг, 17 октября, около 18:00 на днепропетровской ул. Набережная Заводская неизвестный обстрелял автомобиль Mercedes, за рулем которого находился мужчина 1992 года рождения.

От полученного огнестрельного ранения он погиб на месте. Для установления всех обстоятельств преступления на месте работают руководители полиции региона. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Из собственных источников стало известно, что убитым во время расстрела Mercedes в Днепре является 27-летний Армен Багдасарян.