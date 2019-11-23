В воскресенье, 17 ноября, сборная Украины успешно завершила отборочный этап на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко заняли первое место в группе и прошли в самую престижную, первую, "корзину" на жеребьевке.
На групповом этапе чемпионата Европы по футболу сборная Украины будет играть в Амстердаме (Нидерланды) и Бухаресте (Румыния).
Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы 2020 запланирована в Будапеште на 30 ноября. Но круг наших соперников уже частично известен. Также известно, с кем сборная Украины точно не сыграет на групповом этапе турнира.
Большой футбол связан с политикой. Поэтому "Страна" решила оценить сборные, с которыми сборная Украина потенциально может сыграть летом на Евро-2020, именно под этой призмой.
С Россией возможна встреча в полуфинале
Сборная России на отборочном этапе Евро-2020 также выступила достаточно успешно и досрочно обеспечила себе место в финальной части турнира.
Болельщики команд до последнего момента не знали, встретятся ли украиская и российская сборные. Но в середине октября УЕФА выступила с официальным заявлением - на групповом этапе сборные Андрея Шевченко и Станислава Черчесова будут разводить специально. Такое решение прописали в регламенте турнира. Там же записано, что сборная Украины не сможет сыграть в Санкт-Петербурге на групповом этапе.
Впрочем, если обе команды продемонстрируют хороший результат и пройдут в полуфинал, то там сборные Украины и России разводить между собой уже не будут.
Судя по числу набранных очков в отборочных группах (Украина - 20, Россия, сыгравшая на 2 игры больше - 24) шансы на это есть.
Отметим, что пара Украина - Россия - не единственная, которую УЕФА не будет сводить вместе на групповом этапе. Кроме нас это:
- Армения - Азербайджан
- Босния и Герцеговина - Косово
- Испания - Гибралтар
- Сербия - Косово
Как известно, между этими странами также есть напряженность в отношениях.
В первом случае - Армения и Азербайджан - речь идет о карабахском конфликте. В 1991-1994 годах конфронтация между странами привела к масштабным боевым действиям за контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями.
Во втором случае - Босния и Герцеговина и Косово - речь идет о боснийской войне 1992-1995 годов. Боевые действия начались вследствие распада Югославии.
Во третьим случае - Испания и Гибралтар - речь идет о конфликте, который начался в 1713 году, когда Гибралтар насильно отошел от Испании к Великобритании.
В четвертом случае - Сербия и Косово - речь идет о косовской войне 1998-1999 годов. Боевые действия были инициированы косовскими албанцами, стремившимися к независимости Косово. В марте 1999 года в конфликт вмешалась НАТО, начавшая бомбардировки Югославии. В результате Косово получило независимость, которую до сегодняшнего дня не признает Сербия, а также Украина, Россия и ряд других государств.
На последнем геополитическом противостоянии остановимся подробнее. Известно, дружеские отношения поддерживают не только президенты Сербии и России, но и футбольные болельщики.
Однако в финальном этапе Евро-2020 УЕФА решила не разводить сборные Украины и Сербии. Попадет ли на чемпионат команда Сербии станет известно только весной, после стыковых игр. Однако если она пройдет и встреча с Украиной состоится, то вокруг этой встречи может возникнуть определенная напряженность.
"Баннеры "Крым (аннексированный - Ред.) - это Россия, Косово - это Сербия" будут с вероятностью, стремящейся к ста процентам. Если их, конечно, не отберут при входе на стадион. А если и отберут, то сербский национальный флаг в какой-то момент легким движением рук может превратиться в российский. И то, что сербские болельщики могут скандировать в адрес украинских фанов им вряд ли понравится", - таким мнением со "Страной" поделился российский футбольный болельщик, который тесто общается с сербскими фанатами.
Отметим, что речь идет не о гипотетически возможных кричалках и перфомансах. Ниже приведено видео, что скандировали сербы и россияне в Москве во время ЧМ-2018. Там есть и про Косово, и про аннексированный Крым - можно сказать, что это их стандартные речевки:
Окончательное же решение по распределению по группам на Евро-2020 сборных-победителей стыковых игр Лиги Наций, являющихся потенциально принимающими командами, будет утверждаться комиссией УЕФА по чрезвычайным ситуациям.
Сборная Украины практически наверняка на жеребьевке финальной части Евро-2020 попадает в группу "С"
Игры в нашей группе "C" состоятся 14, 18 и 22 июня 2020 года. Сборная Украины одну игру проведет в Амстердаме (против Нидерландов) и еще две игры - в Бухаресте. Полуфиналы и финал Евро-2020 пройдут на лондонском "Уэмбли".
Главный соперник в группе - "летучие голландцы"
Основной соперник сборной Украины на групповом этапе Евро-2020 это сборная Нидерландов, занявшая в своей отборочной группе "С" второе место. Причем играть нашим футболистам против "летучих голландцев" придется в их "родном порту" - Амстердаме.
Нидерланды традиционно поддерживают Украину в противостоянии с Россией. В частности, по делу сбитого над Донбассом Боинга МН17.
Но, в последнее время, есть и другие звоночки.
Например, в парламенте Нидерландов единогласно решили расследовать, почему прошлые киевские власти не закрыли небо перед катастрофой Боинга МН17 на Донбассе. Если голландское правительство заявит в итоге о бездействии Украины, то это может вызвать и другие вопросы – в т.ч. и кто конкретно принял решение не закрывать небо для гражданской авиации над зоной конфликта в 2014 году.
В плане чисто спортивной встречи сборной Украины с командой Нидерландов, то это, возможно, будет самым серьезным футбольным экзаменом для коллектива Андрея Шевченко, тем более, что играть мы будем не в Украине, а на поле соперника.
С другой стороны, пример победы в Киеве над действующими чемпионами Европы, победителей Лиги Наций с Криштиану Роналду во главе - наглядно показывает, что для нашей сборной сейчас возможно всё. И если мы действительно хотим претендовать на победу на Евро или, по крайней мере, на высокие места, то и футбольные Нидерланды нужно и можно обыгрывать.
Тем более, что на групповом этапе отбора они проигрывали, а мы - нет.
Другие потенциальные соперники Украины
Сборная Шевченко, благодаря попаданию в первую "корзину" жеребьевки, на групповом этапе Евро-2020 точно не сыграет с Бельгией, Италией, Англией, Россией, Испанией и Германией.
Также благодаря "автоматическому" распределению Нидерландов в нашу группу, на групповом этапе наша команда избежит встреч с Хорватией, Францией, Польшей, Швейцарией.
На 100% всё станет известно после жеребьевки (30 ноября) и весенних стыковых игр, но круг потенциальных соперников, с которыми наша сборная может встретиться на групповом этапе Евро-2020, определился уже сейчас.
Ниже мы расскажем, какие отношения сейчас поддерживаются между Украиной и этими государствами, а также о результатах их футбольных команд.
"Корзина" 3:
Чехия. Последние годы республику и Киев связывают в большей степени украинские трудовые мигранты. Они составляют 80% всех нелегалов, которые проживают в Чехии. Несмотря на это, государство высоко оценивает квалифицированных украинских специалистов. В августе в Чехии не только вдвое увеличили квоту для приема работников из Украины, но и пересмотрели программы по их набору: теперь украинцев будут приглашать на должности высококвалифицированных специалистов и научных сотрудников.
Сборная Чехии в своей группе заняла второе место с результатом 5-0-3. Поражения они потерпели от Англии, Косово и Болгарии. К тому же грозных Росицки, Недведа и Коллера в их составе уже нет.
Португалия. Это страна в целом не особо вмешивается в европейскую политику. Украинские вопросы же в Лиссабоне и вовсе редко комментируют. Один из таких редких случаев был, когда в Киеве был задержан журналист Кирилл Вышинский. Тогда МИД Португалии выступил с официальным заявлением и осудил арест главного редактора РИА Новости Украина.
Сборная Португалии - это даже не смотря на поражение в Киеве по-прежнему действующие чемпионы Европы, победители Лиги Наций и команда, в которой играет Криштиану Роналду. Их результат на групповом этапе 5-2-1.
Швеция. В сентябре там прошли выборы в парламент. По итогам голосования партия "Шведские демократы", которых называют "друзьями Путина", получили 19,2% голосов, и теперь с ними должны считаться. Что касается отношений официальных Киева и Стокгольма, то их можно охарактеризовать как нейтральные. Буквально в начале ноября 2019 Швеция прислала в Украину своего нового посла, который, впрочем пока никак себя не проявил.
Сборная Швеции в групповом этапе набрала 21 очко с результатом 6-3-1. При этом команда выступает без Златана Ибрагимовича. В целом, скандинавские "желто-синие" - неплохой соперник, однако весьма грозный на стандартах. На предыдущем чемпионате мира они вышли из своей группы с первого места. Из этой же группы не смогла выйти сборная Германии.
Австрия. В конце мая в Вене досрочно ушли в отставку главу правительства, эту должность занимал Себастьян Курц. Это случилось из-за скандала, в который угодили соратники премьера по коалиции. Однако уже в сентябре политсила Себастьяна Курца (Австрийская народная партия) победила на выборах с более 37% голосов и теперь формирует новое правительство. Австрийцы всецело поддерживают строительство обходного газопровода Северный поток-2.
"Мы поддерживаем российский проект. Он необходим, когда речь идет о долгосрочном энергоснабжении Европы", - заявила министр экономики Австрии Маргарет Шрамбок.
На этапе отбора они одержали 6 побед, а также заключили 1 ничью и потерпели 3 поражения. Хорошо ли будет, если эта команда попадет в нашу группу? Поживём-увидим.
Турция. В начале ноября стало известно, что встреча президентов Украины и Турции может состояться в ближайшее время. Реджеп Тайип Эрдоган не состоит в конфликте с Киевом. При этом он дружен с Владимиром Путиным. Власти Турции начали реализацию контракта с Россией на поставку зенитно-ракетных систем С-400, несмотря на санкции и угрозы от США.
Сборная Турции завершила групповой этап отбора с результатом 7-2-1. Много ведущих игроков команды выступают в "Серии А". Также есть представители АПЛ, Бундеслиги и чемпионата Франции. Однако сборная Украины в отборе на ЧМ-2018 в группе уже играла с Турцией сыграв вничью 2:2 и победив 2:0. В целом это неплохой соперник для нашей команды.
"Корзина" 4:
Большинство участников этой "корзины" определятся уже весной, после стыковочных игр.
Две уже известные команды из нее (Финляндия и Уэльс) в нашу группу на Евро-2020 не попадут, однако могут встретиться нам дальше в турнире.
Финляндия (6-0-4) распределится в группу А или В). Из Хельсинки показывают властям Украины успешный пример того, как можно наладить отношения с Россией после вооруженного и кровопролитного конфликта и не стремиться при этом в НАТО. Судя по по всему, у президента Украины Владимира Зеленского этот пример действительно не сбрасывают со счетов.
Также можно отменить, что власти Финляндии сомневается в эффективности санкций против России:
"Были голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика завалится, и они должны будут отступить, а этого не случилось и у меня сомнения, что это произойдет в будущем... если мы будем мыслить только черное или белое, то мы обречены на провал", - констатировал президент Финляндии Саули Ниинисте.
Уэльс (4-2-2, распределится в группу А или В). Прямых дипломатических отношений между официальным Киевом и Кардиффом нет, так как Уэльс - это административно-политическая часть (одна из четырех) Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
При этом у Уэльса, фактически пользующегося правами автономии в составе Великобритании, есть избираемый глава - первый министр, а также законодательный орган - Законодательная ассамблея, созданная в Уэльсе в процессе так называемой деволюции, то есть постепенной децентрализации власти в Великобритании.
Ассамблея имеет право принимать законы, действительные на территории Уэльса. Здание Национальной ассамблеи расположено в столице Уэльса, Кардиффе.
Кстати, британский промышленник, считающийся фактическим основателем Донецка - Джон Джеймс Юз - имеет валлийское происхождение.
При этом широкие права Уэльса в составе Великобритании никак не мешают ей быть одной из самых могущественных держав мира.
Также в нашу группу на Евро-2020 может попасть одна из команд-победительниц стыковочных игр Лиги Наций, которые пройдут весной 2020.
Также в "Корзину 4" попадут победители 4-х "Путей" (A, B,C,D), которые определятся весной 2020 по итогам стыковых игр.
Соперником сборной Украины из четвертой корзины станет одна из следующих сборных: Румынии, Беларуси, Грузии, Косово или Северной Македонии. Они определятся по итогам игр "Пути А" и "Пути D".
"Путь А":
Исландия – Румыния (4 победы - 2 ничьи - 4 поражение в групповом этапе отбора на Евро-2020)
Болгария – Венгрия (победитель примет финальный матч)
Победитель этого пути на Евро-2020 отправится либо в нашу группу С, либо в группу F.
"Путь В";
Босния и Герцеговина – Северная Ирландия
Словакия – Ирландия (победитель примет финальный матч)
Победитель этого квартета на Евро-2020 отправится в группу E.
"Путь С";
Шотландия – Израиль
Норвегия – Сербия (победитель примет финал)
Победитель этого пути отправится в группу "D".
Здесь вероятными претендентами на победу выглядят команды Сербии и Шотландии. Обе эти сборные - это команды настроя, которые могут как выдать просто феерическую игру, так и не очень.
Полуфиналы пройдут 26 марта, а финалы каждого из путей - 31 марта 2020.
"Путь D":
Грузия – Беларусь (1-1-6) (победитель примет финальный матч)
Северная Македония (4-2-4) – Косово (3-2-3)
Победитель этого квартета на Евро-2020 отправится либо в нашу группу С, либо в группу F.
Перед жеребьевкой 30 ноября уже точно известен состав "корзин" и частично - итоговый состав групп на Евро-2020:
"Корзины":
|"Корзина" 1
|"Корзина" 2
|"Корзина" 3
|"Корзина" 4
|Италия
|Франция
|Португалия
|Уэльс
|Бельгия
|Польша
|Турция
|Финляндия
|Германия
|Швейцария
|Дания
|Победитель Пути "А"
|Испания
|Хорватия
|Австрия
|Победитель Пути "В"
|Англия
|Нидерланды
|Швеция
|Победитель Пути "С"
|Украина
|Россия
|Чехия
|Победитель Пути "D"
Состав групп:
|Группа А
|Группа В
|Группа С
|Италия
|Бельгия
|Украина
|Россия
|Нидерланды
|Дания
|Уэльс/Финляндия
|Уэльс/Финляндия
|Победитель пути А, С, D
|Группа D
|Группа E
|Группа F
|Англия
|Испания
|Германия
|Победитель пути А, С, D
|Победитель пути В
|Победитель пути А, С, D
Даты
- 22 ноября 2019: Жеребьевка стыковых матчей отбора на Евро-2020
- 30 ноября 2019: Жеребьевка финальной части Евро-2020
- 26 марта 2020: Начало стыковых матчей (победитель определится по итогам 1 игры)
- 01 апреля 2020: Дополнительная жеребьевка финальной части (если потребуется)
- 12 июня 2020: Игра-открытие Евро-2020 в Риме (стадион "Олимпико")
- 12 июля 2020: Игра-финал в Лондоне (стадион "Уэмбли")
Подробнее о схеме проведения турнира.
А что с билетами?
В декабре начнется этап продажи билетов на Евро-2020. Купить их без риска быть обманутым можно только на официальном сайте. Там же их в будущем можно перепродать. Но только там будет доступна официальная перепродажа. В других местах возможен обман. Подробнее о билетах, в том числе о ценах.
Как это было:
Видео: youtube.com/ПРОФУТБОЛ