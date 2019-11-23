В воскресенье, 17 ноября, сборная Украины успешно завершила отборочный этап на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко заняли первое место в группе и прошли в самую престижную, первую, "корзину" на жеребьевке.

На групповом этапе чемпионата Европы по футболу сборная Украины будет играть в Амстердаме (Нидерланды) и Бухаресте (Румыния).

Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы 2020 запланирована в Будапеште на 30 ноября. Но круг наших соперников уже частично известен. Также известно, с кем сборная Украины точно не сыграет на групповом этапе турнира.

Большой футбол связан с политикой. Поэтому "Страна" решила оценить сборные, с которыми сборная Украина потенциально может сыграть летом на Евро-2020, именно под этой призмой.

С Россией возможна встреча в полуфинале

Сборная России на отборочном этапе Евро-2020 также выступила достаточно успешно и досрочно обеспечила себе место в финальной части турнира.

Болельщики команд до последнего момента не знали, встретятся ли украиская и российская сборные. Но в середине октября УЕФА выступила с официальным заявлением - на групповом этапе сборные Андрея Шевченко и Станислава Черчесова будут разводить специально. Такое решение прописали в регламенте турнира. Там же записано, что сборная Украины не сможет сыграть в Санкт-Петербурге на групповом этапе.

Впрочем, если обе команды продемонстрируют хороший результат и пройдут в полуфинал, то там сборные Украины и России разводить между собой уже не будут.

Судя по числу набранных очков в отборочных группах (Украина - 20, Россия, сыгравшая на 2 игры больше - 24) шансы на это есть.

Отметим, что пара Украина - Россия - не единственная, которую УЕФА не будет сводить вместе на групповом этапе. Кроме нас это:

Армения - Азербайджан

Босния и Герцеговина - Косово

Испания - Гибралтар

Сербия - Косово

Как известно, между этими странами также есть напряженность в отношениях.

В первом случае - Армения и Азербайджан - речь идет о карабахском конфликте. В 1991-1994 годах конфронтация между странами привела к масштабным боевым действиям за контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями.

Во втором случае - Босния и Герцеговина и Косово - речь идет о боснийской войне 1992-1995 годов. Боевые действия начались вследствие распада Югославии.

Во третьим случае - Испания и Гибралтар - речь идет о конфликте, который начался в 1713 году, когда Гибралтар насильно отошел от Испании к Великобритании.

В четвертом случае - Сербия и Косово - речь идет о косовской войне 1998-1999 годов. Боевые действия были инициированы косовскими албанцами, стремившимися к независимости Косово. В марте 1999 года в конфликт вмешалась НАТО, начавшая бомбардировки Югославии. В результате Косово получило независимость, которую до сегодняшнего дня не признает Сербия, а также Украина, Россия и ряд других государств.

На последнем геополитическом противостоянии остановимся подробнее. Известно, дружеские отношения поддерживают не только президенты Сербии и России, но и футбольные болельщики.

Однако в финальном этапе Евро-2020 УЕФА решила не разводить сборные Украины и Сербии. Попадет ли на чемпионат команда Сербии станет известно только весной, после стыковых игр. Однако если она пройдет и встреча с Украиной состоится, то вокруг этой встречи может возникнуть определенная напряженность.

"Баннеры "Крым (аннексированный - Ред.) - это Россия, Косово - это Сербия" будут с вероятностью, стремящейся к ста процентам. Если их, конечно, не отберут при входе на стадион. А если и отберут, то сербский национальный флаг в какой-то момент легким движением рук может превратиться в российский. И то, что сербские болельщики могут скандировать в адрес украинских фанов им вряд ли понравится", - таким мнением со "Страной" поделился российский футбольный болельщик, который тесто общается с сербскими фанатами.

Отметим, что речь идет не о гипотетически возможных кричалках и перфомансах. Ниже приведено видео, что скандировали сербы и россияне в Москве во время ЧМ-2018. Там есть и про Косово, и про аннексированный Крым - можно сказать, что это их стандартные речевки:

Окончательное же решение по распределению по группам на Евро-2020 сборных-победителей стыковых игр Лиги Наций, являющихся потенциально принимающими командами, будет утверждаться комиссией УЕФА по чрезвычайным ситуациям.

Сборная Украины практически наверняка на жеребьевке финальной части Евро-2020 попадает в группу "С"

Игры в нашей группе "C" состоятся 14, 18 и 22 июня 2020 года. Сборная Украины одну игру проведет в Амстердаме (против Нидерландов) и еще две игры - в Бухаресте. Полуфиналы и финал Евро-2020 пройдут на лондонском "Уэмбли".

Главный соперник в группе - "летучие голландцы"

Основной соперник сборной Украины на групповом этапе Евро-2020 это сборная Нидерландов, занявшая в своей отборочной группе "С" второе место. Причем играть нашим футболистам против "летучих голландцев" придется в их "родном порту" - Амстердаме.

Нидерланды традиционно поддерживают Украину в противостоянии с Россией. В частности, по делу сбитого над Донбассом Боинга МН17.

Но, в последнее время, есть и другие звоночки.

Например, в парламенте Нидерландов единогласно решили расследовать, почему прошлые киевские власти не закрыли небо перед катастрофой Боинга МН17 на Донбассе. Если голландское правительство заявит в итоге о бездействии Украины, то это может вызвать и другие вопросы – в т.ч. и кто конкретно принял решение не закрывать небо для гражданской авиации над зоной конфликта в 2014 году.

В плане чисто спортивной встречи сборной Украины с командой Нидерландов, то это, возможно, будет самым серьезным футбольным экзаменом для коллектива Андрея Шевченко, тем более, что играть мы будем не в Украине, а на поле соперника.

С другой стороны, пример победы в Киеве над действующими чемпионами Европы, победителей Лиги Наций с Криштиану Роналду во главе - наглядно показывает, что для нашей сборной сейчас возможно всё. И если мы действительно хотим претендовать на победу на Евро или, по крайней мере, на высокие места, то и футбольные Нидерланды нужно и можно обыгрывать.

Тем более, что на групповом этапе отбора они проигрывали, а мы - нет.

Другие потенциальные соперники Украины

Сборная Шевченко, благодаря попаданию в первую "корзину" жеребьевки, на групповом этапе Евро-2020 точно не сыграет с Бельгией, Италией, Англией, Россией, Испанией и Германией.

Также благодаря "автоматическому" распределению Нидерландов в нашу группу, на групповом этапе наша команда избежит встреч с Хорватией, Францией, Польшей, Швейцарией.

На 100% всё станет известно после жеребьевки (30 ноября) и весенних стыковых игр, но круг потенциальных соперников, с которыми наша сборная может встретиться на групповом этапе Евро-2020, определился уже сейчас.

Ниже мы расскажем, какие отношения сейчас поддерживаются между Украиной и этими государствами, а также о результатах их футбольных команд.

"Корзина" 3:

Чехия. Последние годы республику и Киев связывают в большей степени украинские трудовые мигранты. Они составляют 80% всех нелегалов, которые проживают в Чехии. Несмотря на это, государство высоко оценивает квалифицированных украинских специалистов. В августе в Чехии не только вдвое увеличили квоту для приема работников из Украины, но и пересмотрели программы по их набору: теперь украинцев будут приглашать на должности высококвалифицированных специалистов и научных сотрудников.

Сборная Чехии в своей группе заняла второе место с результатом 5-0-3. Поражения они потерпели от Англии, Косово и Болгарии. К тому же грозных Росицки, Недведа и Коллера в их составе уже нет.

Португалия. Это страна в целом не особо вмешивается в европейскую политику. Украинские вопросы же в Лиссабоне и вовсе редко комментируют. Один из таких редких случаев был, когда в Киеве был задержан журналист Кирилл Вышинский. Тогда МИД Португалии выступил с официальным заявлением и осудил арест главного редактора РИА Новости Украина.

Сборная Португалии - это даже не смотря на поражение в Киеве по-прежнему действующие чемпионы Европы, победители Лиги Наций и команда, в которой играет Криштиану Роналду. Их результат на групповом этапе 5-2-1.

Швеция. В сентябре там прошли выборы в парламент. По итогам голосования партия "Шведские демократы", которых называют "друзьями Путина", получили 19,2% голосов, и теперь с ними должны считаться. Что касается отношений официальных Киева и Стокгольма, то их можно охарактеризовать как нейтральные. Буквально в начале ноября 2019 Швеция прислала в Украину своего нового посла, который, впрочем пока никак себя не проявил.

Сборная Швеции в групповом этапе набрала 21 очко с результатом 6-3-1. При этом команда выступает без Златана Ибрагимовича. В целом, скандинавские "желто-синие" - неплохой соперник, однако весьма грозный на стандартах. На предыдущем чемпионате мира они вышли из своей группы с первого места. Из этой же группы не смогла выйти сборная Германии.

Австрия. В конце мая в Вене досрочно ушли в отставку главу правительства, эту должность занимал Себастьян Курц. Это случилось из-за скандала, в который угодили соратники премьера по коалиции. Однако уже в сентябре политсила Себастьяна Курца (Австрийская народная партия) победила на выборах с более 37% голосов и теперь формирует новое правительство. Австрийцы всецело поддерживают строительство обходного газопровода Северный поток-2.

"Мы поддерживаем российский проект. Он необходим, когда речь идет о долгосрочном энергоснабжении Европы", - заявила министр экономики Австрии Маргарет Шрамбок.

На этапе отбора они одержали 6 побед, а также заключили 1 ничью и потерпели 3 поражения. Хорошо ли будет, если эта команда попадет в нашу группу? Поживём-увидим.

Турция. В начале ноября стало известно, что встреча президентов Украины и Турции может состояться в ближайшее время. Реджеп Тайип Эрдоган не состоит в конфликте с Киевом. При этом он дружен с Владимиром Путиным. Власти Турции начали реализацию контракта с Россией на поставку зенитно-ракетных систем С-400, несмотря на санкции и угрозы от США.

Сборная Турции завершила групповой этап отбора с результатом 7-2-1. Много ведущих игроков команды выступают в "Серии А". Также есть представители АПЛ, Бундеслиги и чемпионата Франции. Однако сборная Украины в отборе на ЧМ-2018 в группе уже играла с Турцией сыграв вничью 2:2 и победив 2:0. В целом это неплохой соперник для нашей команды.

"Корзина" 4:

Большинство участников этой "корзины" определятся уже весной, после стыковочных игр.

Две уже известные команды из нее (Финляндия и Уэльс) в нашу группу на Евро-2020 не попадут, однако могут встретиться нам дальше в турнире.

Финляндия (6-0-4) распределится в группу А или В). Из Хельсинки показывают властям Украины успешный пример того, как можно наладить отношения с Россией после вооруженного и кровопролитного конфликта и не стремиться при этом в НАТО. Судя по по всему, у президента Украины Владимира Зеленского этот пример действительно не сбрасывают со счетов.

Также можно отменить, что власти Финляндии сомневается в эффективности санкций против России:

"Были голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика завалится, и они должны будут отступить, а этого не случилось и у меня сомнения, что это произойдет в будущем... если мы будем мыслить только черное или белое, то мы обречены на провал", - констатировал президент Финляндии Саули Ниинисте.

Уэльс (4-2-2, распределится в группу А или В). Прямых дипломатических отношений между официальным Киевом и Кардиффом нет, так как Уэльс - это административно-политическая часть (одна из четырех) Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

При этом у Уэльса, фактически пользующегося правами автономии в составе Великобритании, есть избираемый глава - первый министр, а также законодательный орган - Законодательная ассамблея, созданная в Уэльсе в процессе так называемой деволюции, то есть постепенной децентрализации власти в Великобритании.

Ассамблея имеет право принимать законы, действительные на территории Уэльса. Здание Национальной ассамблеи расположено в столице Уэльса, Кардиффе.

Кстати, британский промышленник, считающийся фактическим основателем Донецка - Джон Джеймс Юз - имеет валлийское происхождение.

При этом широкие права Уэльса в составе Великобритании никак не мешают ей быть одной из самых могущественных держав мира.

Также в нашу группу на Евро-2020 может попасть одна из команд-победительниц стыковочных игр Лиги Наций, которые пройдут весной 2020.

Также в "Корзину 4" попадут победители 4-х "Путей" (A, B,C,D), которые определятся весной 2020 по итогам стыковых игр.

Соперником сборной Украины из четвертой корзины станет одна из следующих сборных: Румынии, Беларуси, Грузии, Косово или Северной Македонии. Они определятся по итогам игр "Пути А" и "Пути D".

"Путь А":

Исландия – Румыния (4 победы - 2 ничьи - 4 поражение в групповом этапе отбора на Евро-2020)

Болгария – Венгрия (победитель примет финальный матч)

Победитель этого пути на Евро-2020 отправится либо в нашу группу С, либо в группу F.

"Путь В";

Босния и Герцеговина – Северная Ирландия

Словакия – Ирландия (победитель примет финальный матч)

Победитель этого квартета на Евро-2020 отправится в группу E.

"Путь С";

Шотландия – Израиль

Норвегия – Сербия (победитель примет финал)

Победитель этого пути отправится в группу "D".

Здесь вероятными претендентами на победу выглядят команды Сербии и Шотландии. Обе эти сборные - это команды настроя, которые могут как выдать просто феерическую игру, так и не очень.

Полуфиналы пройдут 26 марта, а финалы каждого из путей - 31 марта 2020.

"Путь D":

Грузия – Беларусь (1-1-6) (победитель примет финальный матч)

Северная Македония (4-2-4) – Косово (3-2-3)

Победитель этого квартета на Евро-2020 отправится либо в нашу группу С, либо в группу F.

Перед жеребьевкой 30 ноября уже точно известен состав "корзин" и частично - итоговый состав групп на Евро-2020:

"Корзины":

"Корзина" 1 "Корзина" 2 "Корзина" 3 "Корзина" 4 Италия Франция Португалия Уэльс Бельгия Польша Турция Финляндия Германия Швейцария Дания Победитель Пути "А" Испания Хорватия Австрия Победитель Пути "В" Англия Нидерланды Швеция Победитель Пути "С" Украина Россия Чехия Победитель Пути "D"

Состав групп:

Группа А Группа В Группа С Италия Бельгия Украина Россия Нидерланды Дания Уэльс/Финляндия Уэльс/Финляндия Победитель пути А, С, D

Группа D Группа E Группа F Англия Испания Германия Победитель пути А, С, D Победитель пути В Победитель пути А, С, D

Даты

22 ноября 2019: Жеребьевка стыковых матчей отбора на Евро-2020

30 ноября 2019: Жеребьевка финальной части Евро-2020

26 марта 2020: Начало стыковых матчей (победитель определится по итогам 1 игры)

01 апреля 2020: Дополнительная жеребьевка финальной части (если потребуется)

12 июня 2020: Игра-открытие Евро-2020 в Риме (стадион "Олимпико")

12 июля 2020: Игра-финал в Лондоне (стадион "Уэмбли")

Подробнее о схеме проведения турнира.

А что с билетами?

В декабре начнется этап продажи билетов на Евро-2020. Купить их без риска быть обманутым можно только на официальном сайте. Там же их в будущем можно перепродать. Но только там будет доступна официальная перепродажа. В других местах возможен обман. Подробнее о билетах, в том числе о ценах.

Как это было:

Видео: youtube.com/ПРОФУТБОЛ