Власти Сирии не готовы создать на своих территориях автономное государственное образование курдов, аналогичное находящемуся в Ираке. Об этом заявила советник президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан в интервью телеканалу Al-Mayadeen TV, передает Reuters.

"Дамаск не может принять еще один Курдистан в Сирии по примеру Ирака", - сказала Шаабан. При этом она сообщила, что с возглавляемыми курдами силами SDF были предприняты важные шаги на пути к урегулированию.

Соглашение о прекращении огня на севере Сирии, которое было заключено между США и Турцией, она назвала "расплывчатым".

Напомним, что курды - этническая группа, общей численностью от 36 до 45 млн человек. Проживают на территории современных Турции, Сирии, Ирака, Ирана. Национальное государство этого народа должно было возникнуть по условиям Севрского договора 1920 года по итогам Первой Мировой войны. Однако, на практике, положения договора так и не были реализованы.

История:

В Ираке в 1963 году курдские отряды активно участвовали в государственном перевороте, надеясь на автономию. Создание автономии Иракского Курдистана началось с соглашения между курдской оппозицией и правительством Ирака в марте 1970 года, после многих лет боевых действий. Соглашение однако не было реализовано, и в 1974 году Северный Ирак погрузился в новый кровавый конфликт между курдами и арабами правительства Ирака.

В 1990-91 гг. американцы все-таки решили поддержать создание иракского Курдистана для нанесения удара по Ираку.

После того, как курды в 1991 году устроили восстание против Саддама Хусейна на севере Ирака, основные силы иракской армии были выбиты с севера страны. По давлением армии курдов и ВС США, армия Ирака окончательно покинула Курдистан в октябре 1991 года, в результате чего регион стал функционировать самостоятельно. После американского вторжения в Ирак в 2003 году и политических изменений, в 2005 году в стране была принята новая конституция, в которой был закреплен статус широкой автономии области, населенной курдами.

Как сообщала "Страна", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление на северо-востоке Сирии завершится, если курдские отряды в регионе сложат оружие и выйдут из запланированной Анкарой "безопасной зоны" вблизи турецкой границы.

Одной из целей операции Турции является размещение в "безопасной зоне" 3,5 миллиона сирийских беженцев. Она проходит вдоль сирийско-турецкой границы и вглубь составляет 30-35 км.

После одностороннего демарша США, ранее защищавших курдов, и начала боестолкновений с турецкими формированиями, курды возобновили переговоры с представителями президента Сирии Башара Асада. В результате Асад отдал приказ сирийским войскам выдвинуться навстречу армии Турции для их защиты.