Сегодня вечером, 18 октября, в США пройдет большой вечер бокса. И главным событием гранд-шоу станет объединительный чемпионский поединок между россиянином Артуром Бетербиевым и нашим Александром Гвоздиком.

В Филадельфии накануне прошла официальная процедура взвешивания участников боксерского шоу, как передает Isport.ua.

Александр Гвоздик и Артур показали практически равный вес. Бетербиев "потянул" на 79,06 кг. А вес Гвоздика составил 79,15 кг. Таким образом, оба уложились в рамки требований своей весовой категории - то есть боксеры не должны были превысить 79,378 килограмма.

Процедура взвешивания, фото: Cтрана

Напомним, что бой состоится 18 октября в Филадельфии на арене Liacouras Center. В Украине это будет уже раннее утро 19 октября и 05:30 по киевским часам.

В случае если наш боксер одержит победу, то к своему поясу чемпиона мира WBC, он добавит и титул чемпиона мира IBF.

В послужном списке 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения. В активе 34-летнего Бетербиева 14 побед (все - нокаутом) и тоже ни одного поражения.

Ранее "Страна" сообщала, что Александр Гвоздик отстоял титул чемпиона мира WBC в бою против француза Нгумбу.