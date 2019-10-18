Похоже, что народный депутат от "Слуги народа" Вячеслав Медяник, о скандальной переписке которого рассказала "Страна" в эксклюзивном репортаже из Рады не выйдет сухим из воды.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка четко дал понять, что нардепы, замеченные в коррупции, будут нести уголовную ответственность.

Об этом глава ГПУ заявил в эфире программы "Право на владу", как передает Обозреватель.

Он заверил, что в ведомстве уже нет ситуации, при которой был "свой прокурор", который "решал" определенные дела. Рябошапка также уверяет, что его заместитель Виктор Трепак не имеет отношения к скандалу.

"С кем же тогда переписывался депутат Медяник?" – спросила ведущая.

"С бизнесменом. Но он пытался выяснить эти вопросы с моим заместителем, который не знает, не знал и никогда не общался с народным депутатом", - заверил Рябошапка.

Генпрокурор пообещал, что отреагирует должным образом на инцидент.

"Я уже поручил провести проверку. И выяснить, есть ли там достаточно данных для внесения сведений в ЕРДР. И хотел бы обратить внимание народных депутатов. Если такие переписки по поводу сахара будут вестись и дальше, я не исключаю, что следующие переписки будут по поводу сухарей", - пригрозил Рябошапка.