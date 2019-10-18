Во Франции силовикам удалось предотвратить теракт в стиле атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.

Об аресте главного подозреваемого сообщил глава французского МВД Кристоф Кастанер, как передает "РГ" со ссылкой на France Info.

По словам министра, подозреваемый, который "вдохновлялся 11 сентября" и планировал угнать самолет, был арестован еще в сентябре. Причем спецслужбы несколько месяцев следили за его действиями в соцсетях, где он пытался найти сообщников.

Источники в полиции сообщили, что речь идет о 30-летнем гражданине Франции, проживающем в столичном департаменте О-де-Сен. Глава французского МВД отметил, что этот арест стал 60-м предотвращенным терактом во Франции начиная с 2013 года.

Напомним, 11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории. Два самолета, которыми управляли террористы-смертники, врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона, а еще один разбился в окрестностях города Шэнксвилль, штат Пенсильвания. В результате погибли 2 976 человек, более четырех тысяч получили ранения.

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