За океаном и не думает утихать скандал связанный с разговором президентов США и Украины. Рик Перри, министр энергетики США, заявил, что уйдет в отставку.

Как выяснилось, Рик Перри был одним из ключевых лиц в истории с попытками президента Трампа подтолкнуть украинских чиновников к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына своего политического конкурента Джозефа Байдена.

Об этом передает The New York Times.

Отставка Перри ожидалась на протяжении последних недель, впрочем еще до того, как появились новости о его участии в попытках оказать давление на нового президента Украины Владимира Зеленского, чтобы расследовать скандал с украинской компанией Burisma Group, в которой работал Хантер Байден, младший сын бывшего вице-президента.

В ходе развития скандала вокруг разговора Трампа и Зеленского роль Перри становилась все более отчетливой и в итоге все это привело к расследованию по делу об импичменте, которое угрожает поставить крест на политической карьере президента Трампа.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Трамп заявил, что даже и не думал звонить Зеленскому, но поддался на уговоры Перри.