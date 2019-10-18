Турецкая военная операция на севере Сирии может быть приостановлена. Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что в ходе переговоров с президентом Реджепом Эрдоганом был достигнут ряд договоренностей о прекращении огня турецкими войсками в Сирии.

Об этом сообщает Gazeta cо ссылкой на РИА "Новости".

Майк Пенс заявил, что в обмен на это президент США Дональд Трамп готов отозвать экономические ограничения, которые были введены против Турции. Однако этот процесс будет напрямую зависеть от реализации Турцией договоренностей о прекращении боевых действия на северо-востоке Сирии. По словам Пенса, пока власти США не будут вводить новые санкции, о которых говорилось ранее.

"Когда наступит постоянное прекращение огня, президент согласился снять экономические санкции", - уточнил вице-президент США.

Ранее "Страна" сообщала, что Турция заявила о нейтрализации 550 боевиков с начала операции в Сирии.