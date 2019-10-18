Экс-народный депутат и соратник бывшего президента Петра Порошенко Игорь Кононенко, которому вечером дали улететь за пределы Украины из аэропорта Борисполь, подвердил, что улетел из Украины.

"Приземлился в Стамбуле и с удивлением узнал, что Сергей Лещенко заявил, что мне запрещено покидать Украину", написал у себя в Facebook Кононенко.

"Относительно уровня инсайдов Лещенко у меня давно нет иллюзий, но в который раз расстроился, что СМИ со скоростью света начали делать из заявления Лещенко новости. Официально сообщаю, что я не нанимал Лещенко к себе прессекретарем и не давал ему полномочий комментировать что-либо, связанное с моей персоной. Прошу журналистов обращаться ко мне, когда вы делать новости обо мне", - заявил Кононенко.

При этом он дал понять, что в Украину вернется еще не скоро.

"После Стамбула я планирую посетить Китай. Там по приглашению китайской стороны принимать участие в большом теннисном событии, о котором расскажу чуть позже", сообщил соратник Порошенко.

Ранее журналист Сергей Лещенко сообщил, что Кононенко в четверг вечером прибыл в аэропорт Борисполь с целью вылететь за пределы Украины.

В связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств, он был остановлен на границе для выяснения его нынешнего статуса.