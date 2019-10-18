Преподаватель Киевского национального экономического университета по уголовному праву Елена Олейник отказалась проводить пару на украинском языке. На нее подал жалобу студент Богдан Маланчук.

"На мою просьбу проводить пару на украинском, в шутку отвечает: "Можно, но чуть позже". Класс хихикает, она продолжает говорить на русском. Буквально через минуту начинает со мной снова говорить: А вы что, националист? Или вы русский не понимаете?", - рассказал Маланчук на своей странице в Facebook.

Студент добавил, что сослался на закон "О высшем образовании", который определяет украинский язык - языком высшего образования. После этого преподаватель начала придираться к его домашней работе. "Но здесь все еще интереснее, она продолжает вести лекцию: "Такая евроинтеграция вам нужна? Хотите такое? В Румынии 400 часов в год надо безвозмездно работать. Вы все поедете в Польшу, будете вкалывать там за 1000 долларов сантехниками, уборщиками. В той Европе вообще скоро хотят сделать курсы хирургов. хотели бы вы, чтобы вас оперировал человек, который был на курсах хирурга 3 месяца?" - вспомнил Маланчук.

Скриншот: Facebook/Богдан Маланчук

Ранее сообщалось, что в "Слуге народа" рассматривают вариант отсрочки ликвидации русских школ.

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