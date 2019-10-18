"А вы что, националист?". Преподаватель киевского ВУЗа отказалась читать пару на украинском
Преподаватель Киевского национального экономического университета по уголовному праву Елена Олейник отказалась проводить пару на украинском языке. На нее подал жалобу студент Богдан Маланчук.
"На мою просьбу проводить пару на украинском, в шутку отвечает: "Можно, но чуть позже". Класс хихикает, она продолжает говорить на русском. Буквально через минуту начинает со мной снова говорить: А вы что, националист? Или вы русский не понимаете?", - рассказал Маланчук на своей странице в Facebook.
Студент добавил, что сослался на закон "О высшем образовании", который определяет украинский язык - языком высшего образования. После этого преподаватель начала придираться к его домашней работе. "Но здесь все еще интереснее, она продолжает вести лекцию: "Такая евроинтеграция вам нужна? Хотите такое? В Румынии 400 часов в год надо безвозмездно работать. Вы все поедете в Польшу, будете вкалывать там за 1000 долларов сантехниками, уборщиками. В той Европе вообще скоро хотят сделать курсы хирургов. хотели бы вы, чтобы вас оперировал человек, который был на курсах хирурга 3 месяца?" - вспомнил Маланчук.
Скриншот: Facebook/Богдан Маланчук
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