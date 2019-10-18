В Белом доме сообщили, что в июне 2020 года президент Дональд Тармп проведет саммит "Большой семерки" в своем гольф-клубе в городке Дорал, расположенном вблизи Майами, передает ВВС.

По словам главы аппарата Белого дома Мирка Малвана, проведение саммита в гольф-клубе не противоречит Конституции США, запрещающей президенту получать прибыль от иностранных правительств. По его словам, Трамп не получит прибыль от проведения этого мероприятия.

National Doral Miami расположен в 13 километрах от аэропорта Майами. Встреча лидеров Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США запланирована на 10-12 июня 2020 года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что обязательно пригласит президента России Владимира Путина на следующий саммит "Большой семерки", несмотря на политические последствия.

Россию исключили из "восьмерки" в 2014 году после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. С тех пор сообщество существует как "Большая семерка". В нее входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.

Как сообщалось, в США рассматривают 9 мест для проведения саммита G7 в 2020 году.