Арест Гладковского

Хитом вчерашнего дня должен был стать суд по апелляции Пашинского на его арест. Поначалу так и было, но после обеда все забыли о горе-стрелке из "Народного фронта", поскольку состоялся еще один арест – бывшего зама секретаря СНБО Гладковского, известного также по старой фамилии Свинарчук.

Вообще-то этого ареста ждали еще весной. После того, как Порошенко уволил своего ближайшего помощника из СНБО, всем стало ясно, что обвинения против него, выдвинутые в журналистском расследовании, вовсе не фейк.

А поскольку не фейк, то было понятно, что коррупция вокруг "Укроборонпрома" тянет на большее, чем просто увольнение. Но тогдашний президент, сказав "а", все же не решился в адрес соратника сказать "б".

Но если арест не состоялся весной, то он должен был произойти в сентябре. Именно задержание Свинарчука-Гладковского должно было стать первым действием нового генпрокурора Рябошапки – поскольку этот громкий скандал стал одной из ключевых причин, по которым Зеленский стал президентом. А значит, всему обществу нужно было доказать, что скандал не был высосан из пальца.

Однако Генпрокуратура до сих пор не чешется. Задержание Гладковского произвела НАБУ, которая, видимо, так и не дождалась действий от ГПУ. И, кстати, именно тот факт, что арест производило НАБУ, является слабым местом гулявшей вчера версии о том, что задержание Гладковского призвано поднять пошатнувшийся рейтинг Зеленского. Ведь Сытник все еще находится в прохладных отношениях с нынешними хозяевами Банковой (как, впрочем, и с прошлыми).

Тем не менее, президентский рейтинг от этого ареста, безусловно, выиграет. Если только уже сегодня или завтра Гладковский не выйдет по залогу. А такая вероятность присутствует.

Где у нас прокурор? В шестой палате

НАБУ не случайно взялось перекрывать недоработки Генпрокуратуры – поскольку у генпрокурора, похоже, поехала крыша. Вчера новый военный прокурор Чумак от имени ГПУ вручил подозрение экс-министру юстиции Лукаш. Немногим ранее Генпрокуратура заявила о подозрениях в адрес недавно освобожденного после трехлетнего пребывания в СИЗО Ефремова. И все это происходит на фоне крышевания лично генпрокурором Рябошапкой одесского убийцы Стерненко.

Уже простого перечисления этих фактов достаточно, чтобы утверждать, что Рябошапка является сегодня одним из главных убийц рейтинга Зеленского. Но дело тут гораздо серьезнее, чем просто политические расклады. Ефремова пытаются по новой привлечь к ответственности по давно развалившемуся делу о "диктаторских законах" 16 января 2014 года, а Лукаш и вовсе обвиняют по тем же пунктам, которые были опровергнуты ею еще в 2015 году. При этом на очевидное жестокое преступление Стерненко ГПУ закрывает глаза так же, как и во времена Порошенко.

Если все это происходит просто из-за профессиональной непригодности генпрокурора (о которой заявляют даже в "Слуге народа"), неспособного наладить работу своего ведомства, то удивительно, почему до сих пор не реагирует президент, который в других случаях серьезно печется о своем рейтинге. А если Рябошапка все это делает сознательно, то тут уже нужно медицинское освидетельствование. Потому что в этом случае легендарный диалог из "Кавказской пленницы" о прокуроре в шестой палате становится актуальным.

Виноваты ли телеканалы в российской агрессии?

Свою лепту в дискредитацию власти внес вчера и парламент. Вчера стараниями "слуг народа" и вакарчуковского "Голоса" было принято решение о создании временной следственной комиссии, направленной против телеканалов "112-Украина", NewsOne и ZIK. Формально эта комиссия должна расследовать соблюдение требований законодательства при покупке этих трех телеканалов. Однако в качестве причин для такого расследования приводится только одна статья с сайта "Радио "Свобода", которая касается только канала "112-Украина" и в которой есть только предположения, но нет доказательств.

Все остальные причины выглядят еще смешнее. Первая из них – это заявление Зеленского о том, что запрет на монополизацию телепространства нужно записать в законе (если так, то нужно писать закон, а не создавать следственную комиссию), две последние – это частые поездки Медведчука в Россию и… факт вооруженной агрессии России против Украины. Все, что находится между первым "фактом" и последними фактами, вообще относится к разряду слухов (о попытке покупки Медведчуком "Прямого" и 5 каналов) и оценочных суждений (о пропаганде в пользу Российской Федерации).

И все это стало основанием для создания ВСК. Понятно, что при наличии таких оснований и результаты деятельности комиссии будут соответствующими. Непонятно одно: зачем власти, которая так печется о своем рейтинге, делать скандальные шаги, заранее обреченные на провал.

Кассовые аппараты: мораторий до 2021 года

Та же история, похоже, происходит и с принятыми в турборежиме законами. Вчера президент подписал закон, обязывающий физлиц-предпринимателей пользоваться кассовыми аппаратами. И одновременно подписал указ, запрещающий проверку ФЛП на предмет использования кассовых аппаратов в течение двух лет. То есть фактически норму о кассовых аппаратах постфактум отсрочили до 2021 года.

Возникает вопрос – что это было? Можно, конечно, предположить конспирологическую версию, что шумом вокруг кассовых аппаратов власть отвлекала внимание от других изменений в налоговом законодательстве (к примеру, от увеличения сбора за добычу железной руды). Но, скорее всего, все гораздо проще.

Власть просто испугалась собственной реформаторской активности. Поначалу казалось, что все можно принять быстро и все сойдет с рук. Но за полтора месяца стало ясно, что общий эффект от земельной реформы и кассовых аппаратов на фоне попыток решить вопросы мира может взорвать не только рейтинг Зеленского, но и стабильность в государстве вообще.

Фактически можно утверждать, что реформаторский порыв у команды Зеленского закончился. Вопрос о рынке земли, как и у команды Януковича, сойдет на нет, введение кассовых аппаратов в 2021-м перенесут еще на пару лет (и этот мораторий станет таким же бесконечным, как мораторий на продажу земли).

Единственное направление, где реформы могут продолжиться, – это диджитализация всей страны. Поскольку тут вроде бы нет ничего такого, что может вызвать массовые протесты.

Борьба с коррупцией: как заработать миллионы, подставив начальника

А вот еще одно нововведение парламента пока не собираются отменять, хотя оно весьма спорно. Вчера Верховная Рада во втором чтении приняла закон, стимулирующий стукачество в борьбе с коррупцией. То есть, понятно, само стукачество в законе названо красивее, но суть та же. И за него теперь будут давать 10% от суммы ущерба, которую определит суд.

В принципе, это не отечественное ноу-хау – стукачество как помощь налоговым органам стимулируется и на Западе. Однако наша страна прошла свою долгую историю, из которой известно, чем такое стимулирование оборачивается.

В 1930-х годах, когда НКВД массово искала "врагов народа", доносы использовали, чтобы освободить должность, квартиру или комнату в "коммуналке". Вполне можно предположить, что нынешнюю норму о стимулировании информирования насчет коррупции тоже используют в корыстных целях.

И потому главным девизом для госслужащих отныне, как и в 1930-х, становится бдительность. Лучше не подписывать никаких бумаг, чем случайно подписать что-то, что подсунет корыстный желающий получить 10%. А пытаться подсунуть теперь точно будут.