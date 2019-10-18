Прокуратура Киева задержала торговца наркотиками, который продавал психотропные препараты на территории страны через почтовое отделение.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Как сообщается, злоумышленник был задержан в одном из почтовых отделений столицы при получении им очередной посылки с наркотиками.

"Во время осмотра почтового отправления внутри пакета было обнаружено 7 килограммов амфетамина и 10 килограммов психотропного вещества АЛЬФА ПВП (соли), что подтверждено проведенным на месте происшествия экспресс тестом", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что наркототики продавались через "интернет-магазин", а также имели собственные логотипы. Розничная стоимость изъятых психотропов по ценам черного рынка составляет более 8,5 миллионов гривен.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается. Устанавливаются лица, причастные к поставке и сбыту наркотиков.

Фото: Facebook/Прокуратура Киева

Скриншот: Facebook/Прокуратура Киева

Ранее сообщалось, что в Колумбии в аэропорту задержали 81-летнюю женщину в инвалидной коляске с 17 кг наркотиков.

Также мы писали, что 86% украинских подростков употребляли алкоголь и каждый пятый пробовал наркотики.