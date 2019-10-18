В пятницу прокуратура уведомит о подозрении в совершении ряда преступлений, включая махинаций в оборонном комплексе, президента корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского, ранее известного как Свинарчук, и который был задержан в четверг сотрудниками НАБУ в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в эфире программы "Право на власть" в эфире телеканала "1+1".

"Проект уведомления о подозрении сейчас лежит у меня на столе и работа над ним завершается", - сказал Рябошапка.

Как он отметил, подозрение будет включать несколько эпизодов: заведомо неправдивого декларирования сведений (нарушение антикоррупционного законодательства), а также нарушение законодательства во время проведения тендерных закупок, а также использование служебного положения.

Также он добавил, что в том числе в материалах дела есть информация по махинациям в "Укроборонпроме", которая была установлена в ходе журналистского расследования.

"Следствие считает, что доказательства собраны в полной мере и они являются обоснованными, чтобы уведомить завтра (в пятницу) в совершении этих преступлений", - подчеркнул генпрокурор.

Ранее сообщалось, что Гладковский-Свинарчук объявил голодовку.

Также мы писали, что в партии Порошенко заявили, что Гладковского не задержали. Но его сын это опроверг.