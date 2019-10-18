Бывшему народному депутату и соратнику экс-президента Петра Порошенко Игорю Кононенко дали улететь за пределы Украины из аэропорта Борисполь.

Об этом сообщают источники "Страны" в правоохранительных органах.

"Кононенко должны были задержать в пятницу. Он об этом узнал и срочно выехал в аэропорт. Там его приняли, так как на него стоял маячок. Однако неожиданно для всех отпустили. Единственное объяснение - порешал. Или прямо на месте, или, что вероятнее, с начальством соответствующих структур", - сказал "Стране" источник.

Ранее журналист Сергей Лещенко сообщил, что Кононенко в четверг вечером прибыл в аэропорт Борисполь с целью вылететь за пределы Украины. В связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств, он был остановлен на границе для выяснения его нынешнего статуса.

Перед этим в четверг, фигурант резонансного расследования о коррупции в "Укроборонпроме" и бывший член совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, но его не пропустили.

Впоследствии Гладковский отправился к ресторану возле Бориспольской трассы, где его задержало НАБУ.

В НАБУ подтвердили задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

В корпорации "Богдан" задержания их нынешнего президента Гладковского называют "безосновательным и политически ангажированным". Мол, он не хотел сбежать за пределы Украины, а просто направлялся на выставку автобусной техники в Бельгии.

Также сообщалось, что сын Гладковского заявил, что его отца задержали из-за картины с лицом Путина.

Подробно о деле против Гладковского можно прочитать здесь.