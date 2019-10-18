Пользователи сети пришли в восторг от реакции переводчицы итальянского президента Серджо Маттареллы во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Белом доме.

Соответствующее фото выложили в Twitter.

Взгляд итальянской переводчицы, когда Трамп называет главу Италии президентом Моццарелла и говорит, что США и Италия союзники со времен Римской империи.

Под конец переводчица стала немного менее сдержанной в эмоциях, поднимала брови и обменивалась взглядами с кем-то за кадром.

Также отмечается, что Трамп уклонился от ответа на вопрос о Руди Джулиани.

Ранее "Страна" рассказывала, что Трамп назвал военные действия турков в Сирии "жеской любовью".

Также мы писали, что президент Турции Тайип Эрдоган выбросил в корзину письмо, в котором Трамп просил его не валять дурака.