Сразу несколько китайских компаний и Ассоциация баскетбола Китая объявили о прекращении сотрудничества с клубом Национальной баскетбольной ассоциации "Хьюстон Рокетс". Об этом пишет Коммерсант.

Поводом для этого послужил пятничный твит генерального менеджера американского баскетбольного клуба Дэрила Моли. Он состоял из картинки с лозунгом "Сражайся за свободу. Будь вместе с Гонконгом" и был практически сразу удален. Но реакция китайских компаний последовала незамедлительно.

Спонсоры, среди которых шанхайский банк SPDB, компания онлайн-финансов Jiayin Group и один из крупнейших игроков на рынке спортивной обуви Китая — Li-Ning, тут же объявили о разрыве контрактов. Китайские телекоммуникационные компании, включая Tencent, уже заявили, что не будут показывать игры американского клуба в этом сезоне.

Сам генеральный менеджер "Рокетс" уже принес свои извинения: "Я не хотел, чтобы мой твит как-то обидел фанатов "Рокетс" и моих друзей из Китая. Я едва высказал одну мысль, основанную на одной интерпретации одного запутанного события. После публикации того твита у меня было много возможностей услышать и оценить другие точки зрения", — написал Дэрил Моли в Twitter.

Свои извинения принес и владелец "Рокетс" Тилман Фертитта, заверивший, что "Дэрил Мори не говорит от лица "Хьюстон Рокетс".

Конфликт, возникший между "Рокетс" и Китаем, может привести к многомиллиардным потерям всей Национальной баскетбольной ассоциации, а потому свои извинения уже принесли и руководители лиги. "Мы очень уважаем историю и культуру Китая и надеемся, что спорт и НБА могут быть использованы как объединяющая сила, чтобы связать культурные различия и объединить людей", - цитирует представителя американской лиги Майка Бэса The Wall Street Journal.

Для НБА Китай — главный зарубежный рынок. Только прошлогоднее соглашение с Tencent на трансляцию игр лиги принесло американскому баскетболу $1,5 млрд, а смотрят трансляции НБА в Китае около полумиллиона человек. Помимо этого, клубы НБА ежегодно проводят в Китае выставочные матчи, в том числе с местным клубом "Шанхай Шаркс", президентом которого является бывший игрок "Хьюстона" Яо Мин. Он же сейчас возглавляет Ассоциацию баскетбола Китая.

Ранее "Страна" рассказывала, что в начале октября полиция Гонконга снова применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

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