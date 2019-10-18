Прокуратура Киева разоблачила преступную группу "черных регистраторов", которая занималась незаконным выведением десятков объектов недвижимости из коммунальной и частно собственности. Об этом сообщили в киевской прокуратуре в Facebook.

"Киевской местной прокуратурой №10 совместно с Департаментом стратегических расследований НПУ обнаружена деятельность преступной группы, участники которой незаконно вывели из коммунальной и частной собственности десятки объектов недвижимости", - говорится в сообщении.

По информации следствия, в период с 2011 по 2012 годы злоумышленники, используя информацию ЖЭКов, подыскивали квартиры, в которых долгое время никто не проживает или отсутствуют хозяева, а также квартиры с имеющейся задолженностью по оплате коммунальных платежей.

Получив указанную информацию, а также технические характеристики этих объектов, злоумышленники, используя поддельные постановления судов, меняли владельцев квартир на подставных лиц, а само жилье в дальнейшем перепродавали добросовестным приобретателям.

Кроме того, имея в своем владении информацию об объектах коммунального имущества, с целью выведения его из перечня свободных нежилых помещений, принимали участие в конкурсе за право аренды этих помещений, по результатам которого заключались соответствующие договоры.

В дальнейшем злоумышленники заказывали техническую инвентаризацию указанных помещений, а полученную информацию вместе с анкетными данными подставных лиц вносили в поддельные постановления суда и таким путем осуществляли перерегистрацию права собственности.

Фото: Facebook/Прокуратура міста Києва

Несмотря на длительный срок, прошедший после совершения преступлений, удалось установить лиц, причастных к незаконным сделкам с недвижимым имуществом.

В настоящее время, по результатам досудебного расследования четырем лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, а именно в завладении двумя квартирами физических лиц и тремя объектами коммунальной собственности.

Как сообщается, стоимость незаконно отчужденного имущества составила более 10 млн гривен. Относительно всех объектов заявлены иски об истребовании из незаконного владения. Также было установлено, что предметом преступного посягательства стали еще более 20 объектов недвижимости на территории города Киева.

Скриншот: Facebook/Прокуратура міста Києва

Ранее сообщалось, что прокуратура сообщила о подозрении киевлянину, у которого нашли 7 млн фальшивых гривен. Фото.

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