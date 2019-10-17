В четверг, 17 октября, американский президент Дональд Трамп приветствовал соглашение о временном прекращении огня на севере Сирии. Об этом он сообщил на своей странице в Твиттере.

"Этого соглашения невозможно было бы достичь три дня назад. Чтобы его добиться, нужно было немного "жестокой любви". Это отлично для всех. Горжусь всеми!" - написал он.

"Это великий день для человечества. Я горжусь Соединенными Штатами за то, что мне доверили следовать по этому неординарному, но правильному пути (решения проблемы - Ред.). Люди пытались заключить эту "сделку" долгие годы. Миллионы жизней будут спасены. Поздравляю всех!" - добавил Трамп.

Скриншот: Twitter/Дональд Трамп

Перед этим вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров в Анкаре заявил, что США и Турция договорились о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) смогли отвести свои силы.

Ранее сообщалось, что Эрдоган выбросил в корзину письмо, в котором Трамп просил его не валять дурака.