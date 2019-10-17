Появилось видео, как в спальном районе украинской столицы осенью вдруг расцвела японская сакура
Из-за невероятно жаркого "бабьего лета", которое бьет в Киеве рекорд за рекордом, зацвела японская вишня или сакура.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"В Киеве на бульваре Верховной Рады расцвела японская вишня. Аномалию природы радостно фотографируют прохожие. Дерево, которое обычно цветет весной, повторно зацвело из-за "бабьего лета", - говорится в материале.
"Решил сфотографировать, потому что это чудо, я такого не видел", - рассказывает прохожий.
Между тем, эксперты рассказали, что сакура цветет повторно в результате стресса, или от насекомых, или от людей.
"Такое цветение не очень хорошо для растения, потому оно не запрограммированное на такое, ей может "не хватить сил" на весну", - говорят эксперты.
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