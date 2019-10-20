Специалисты из Швейцарии искусственно вырастили культуру клеток человеческого мозга, а также версию шимпанзе и макаки, передает ВВС.

Согласно новому исследованию, так называемый "мини-мозг" человека развивается медленнее, чем у других приматов. "Мини-мозг" - это миниатюрный набор клеток, который позволяет ученым изучать процесс развития реального мозга.

По информации издания, для этого они использовали стволовые клетки. В результатах своего исследования, опубликованных в журнале Nature Journal, команда описала "атлас" генов, причастных к каждому этапу развития трех типов мини-мозгов. По мнению исследователей, их работа может помочь найти ответ на вопрос, что именно делает нас людьми.

Стволовые клетки – это универсальный материал в теле, который может превращаться в более конкретные ткани. Развитие технологий, которые позволяют выращивать мозговые ткани из стволовых клеток, дают возможность ученым напрямую сравнивать развитие в случае различных приматов. Каждый "мини-мозг" растет четыре месяца и достигает размера горошины. Формально их называют "церебральными органоидами".

Это простые структуры, состоящие из различных типов мозговых клеток, не способных выполнять любые функции. Ученые заметили, что три типа мозга развивались с одинаковой скоростью в начале. Но когда клетки начали превращаться в более конкретные типы нейронов, мини-мозг макаки завершил развитие первым, за ним следовал образец шимпанзе. А человеческий мини-мозг развивался наиболее медленно из них.

Соавтор исследования профессор Барбара Треутляйн из Университета Базеля считают, что медленное развитие может быть обусловлено развитием большего и более сложного человеческого мозга. "Похоже, нам нужно больше времени на развитие нашего мозга, но в конечном состоянии орган более сложный.

Возможно дополнительное время требуется для образования большего количества связей между нейронами и достижения высших когнитивных функций, которые у нас есть. Но мы наверняка пока не знаем, почему все происходит именно так", - сказала она BBC.

Ранее сообщалось, что в Японии ученые смогли оживить мозг мыши через месяц после ее смерти.

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