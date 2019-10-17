На проспекте Свободы в Подольском районе столицы 17 октября на ходу загорелся троллейбус, следующий по маршруту №28. В момент возгорания около 15.00 в салоне троллейбуса находилось около 40 пассажиров.

Пламя потушили прибывшие на место происшествия бойцы ГСЧС. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что возгорание произошло во время движения транспортного средства. В заднем левом отсеке троллейбуса загорелся компрессор.

Ранее мы рассказывали, как в Китае в скоростном тоннеле загорелся грузовик, в результате чего 5 человек погибли.

Также мы рассказывали .как в Киеве водитель Mercedes с водкой в салоне и женскими трусиками на зеркале отключился прямо на ходу.