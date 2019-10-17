В поселке Клевань неподалеку от Ровно на химическом предприятии "Колор С.І.М" взорвался резервуар.

Об этом сообщил заместитель председателя Клеванской ОТГ Владимир Мокляк в своем Facebook.

По его словам, на территории предприятия работают пожарные. По предварительной информации, в помещении здания завода произошло замыкание электричества, взорвалась газовоздушная смесь.

"На территории Колор Семь произошел взрыв резервуара. Сейчас работают пожарные. Оперативную информацию буду сообщать", написал он.

Предприятие занимается материалами для разметки дорог и аэропортов - изготавливает растворители для красок дорожной разметки - светоотражающие стеклянные шарики, а также автолаки и автоэмаль.

Фото: Facebook.com

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