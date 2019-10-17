Тема Приватбанка присутствует на переговорах с Международным валютным фондом, но главным образов в контексте стабильности банковского сектора. Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире "Голоса Америки".

"Нормальная работа банковского сектора - это всегда были вопросы, которые рассматривались в контексте стабильности экономики. Поэтому вопросы банковской системы затрагиваются. Но обсуждается очень много вопросов, в том числе получение кредитных средств обратно не только от ПриватБанка, но и от других проблемных банков", - отметила она.

При этом Маркарова подчеркнула, что дискуссионных тем для обсуждения с МВФ значительно меньше, поскольку Украина уже приняла ряд законопроектов, которые ранее всегда присутствовали в переговорах. В частности - закон о сплите, об экономических операторах и т. п.

Также по ее словам, переговоры с МВФ продвигаются гораздо быстрее, чем в предыдущие годы. В частности, из-за того, что многие вопросы, которые всегда ставились перед Украиной, уже решены.

"Мы обсуждаем сейчас новую программу и достаточно хорошо продвигаемся в этих переговорах. Конечно, это всегда непростой процесс, и каждый раз это занимает несколько месяцев в лучшем случае ... Мы продвигаемся быстрее, чем в предыдущие годы", - сказала она.

По словам Маркаровой, фактически, на сегодняшний день перед Украиной ставят только две задачи.

"Две задачи - сохранить макроэкономическую стабильность и ускорить экономический рост", - отметила она.

Среди конкретных тем, которые обсуждаются сторонами в ходе переговоров, Маркарова назвала монетарную и фискальную политику, а также - антикоррупционные меры.

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