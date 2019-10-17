Бывший депутат Игорь Кононенко в четверг вечером прибыл в аэропорт Борисполь с целью вылететь за пределы Украины.

В связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств, он был остановлен на границе для выяснения его нынешнего статуса.

Об этом сообщил журналист и бывший нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

По его словам, по состоянию на 21:00 Кононенко все еще не давали разрешения на прохождение государственной границы.

Как писала "Страна", фигурант резонансного расследования о коррупции в "Укроборонпроме" и бывший член совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, впрочем его не пропустили.

Впоследствии Гладковский отправился к ресторану возле Бориспольской трассы, где его задержало НАБУ. Там подтвердили задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

В корпорации "Богдан" задержания их нынешнего президента Гладковского называют "безосновательным и политически ангажированным". Мол, он не хотел сбежать за пределы Украины, а просто направлялся на выставку автобусной техники в Бельгии.

Также сообщалось, что сын Гладковского заявил, что его отца задержали из-за картины с лицом Путина.