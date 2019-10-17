Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко перенес операцию на спине и будет лечиться до конца текущего года.

Об этом сообщает журналист Кирилл Крыжановский в своем телеграмм-канале.

По его информации, позже станет известно, сможет ли 31-летний голкипер тренироваться на первом зимнем сборе команды Михайличенко.

Голкипер воспользовался перерывом на матчи национальных сборных и удалил спинную грыжу. В расположение сборной Денис не поехал из-за повреждения голеностопа.

В нынешнем сезоне Бойко отстоял в 10 матчах вице-чемпиона Украины во всех турнирах, в которых суммарно пропустил 12 голов.

Ранее киевляне подписали новый контракт со вторым вратарем команды Георгием Бущаном. В ближайшем матче "Динамо" примет "Александрию" в воскресенье, 20 октября.

Напомним, в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу после десятого тура Динамо находится на втором месте.

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