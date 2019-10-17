Появилось видео масштабного пожара в столичной многоэтажке на Березняках
Пользователи соцсетей сняли видео, как в многоэтажке горят три квартиры в столичном районе Березняки.
Об этом сообщается на портале Киев оперативный в Facebook.
"Очень серьезный пожар вспыхнул на Березняках (на Тычины, 16/2). Говорят, что на данный момент горят три квартиры, но пожарные охранники не могут подъехать, потому что очень плотно запаркованный двор..." - говорится в сообщении.
Причины происшествия на данный момент устанавливаются правоохранителями.
Как ранее сообщала "Страна", в Ужгороде вспыхнул пожар в больнице, в результате чего были эвакуировали 150 пациентов.
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