Пользователи соцсетей сняли видео, как в многоэтажке горят три квартиры в столичном районе Березняки.

Об этом сообщается на портале Киев оперативный в Facebook.

"Очень серьезный пожар вспыхнул на Березняках (на Тычины, 16/2). Говорят, что на данный момент горят три квартиры, но пожарные охранники не могут подъехать, потому что очень плотно запаркованный двор..." - говорится в сообщении.

Причины происшествия на данный момент устанавливаются правоохранителями.

Как ранее сообщала "Страна", в Ужгороде вспыхнул пожар в больнице, в результате чего были эвакуировали 150 пациентов.

Еще мы рассказывали, что в Ровенской области неизвестные ночью подожгли джип депутата облсовета, в пожаре едва не сгорел его дом.