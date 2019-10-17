В Верховной Раде во втором чтении и в целом приняли законопроект (№1230), расширяющий список объектов права интеллектуальной собственности, защита которых осуществляется при перемещении товаров через таможню Украины, передает UBR.ua.

В пояснительной записке отмечается, что необходимость его принятия обоснована важностью приведения положений Таможенного кодекса Украины в соответствии с положениями Регламента ЕС.

Закон предусматривает расширение случаев применения мер, связанных с приостановлением таможенного оформления товаров, подозреваемых в нарушении права интеллектуальной собственности, в том числе по инициативе таможенного органа.

К примеру, как говорится в тексте документа, в случае приостановки таможенного оформления товаров по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности такие товары могут быть уничтожены под таможенным контролем без необходимости установления факта нарушения прав интеллектуальной собственности.

Если же товары, таможенное оформление которых приостановлено по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности, фактически уничтожат, их владелец освобождается от административной ответственности, предусмотренной статьей 476 Таможенного кодекса (предусматривает наказание в виде штрафа и конфискации товара). Но авторы документа уточняют, что норма об уничтожении не будет распространяться в отношении товаров, которые ввозят или вывозят граждане лично.

Помимо этого, в законопроекте предложено установить особенности приостановления таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Под небольшой партией подразумевают товары в одном отправлении в количестве не более трех единиц или общим весом брутто не более 2 кг. При подозрении в нарушении прав интеллектуальной собственности такие товары также могут быть уничтожены. Решение о последнем принимает руководитель органа доходов и сборов или уполномоченное им лицо.

Ранее сообщалось, что список разрешенных товаров для провоза через пункты пропуска на Донбассе заменят перечнем запрещенных.

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