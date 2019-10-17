Белорусские власти заключили инвестиционный договор с компанией "Белтопэнерго" на строительство речного порта на Днепре в Гомельской области вблизи границы с Украиной.

Об этом передает БизнесЦензор со ссылкой на министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко.

На первом этапе строительства сумма инвестиций составит $20 млн. По его словам, именно эта сумма необходима для начального запуска речного порта.

"Тут вопрос в том, что мы можем постоянно расширять мощности. Территория это позволяет делать. Мы можем добавлять новые терминалы, но на сегодняшний день для того, чтобы порт функционировал как порт, на этом этапе речь идет о $20 млн инвестиций", – отметил Авраменко.

Как сообщала "Страна", в администрации морских портов Украины и белорусская компания "Белтопэнерго" подписали меморандум о восстановлении речного судоходства между двумя странами.

Напомним, что на форуме регионов Украина и Беларусь подписали взаимных соглашений больше чем на полмиллиарда долларов.