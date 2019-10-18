В четверг, 17 октября, в Киеве на смотровой площадке в Мариинском парке местный житель Леонид Коваленко установил Национальный рекорд Украины. Мужчина смотрел на прямые солнечные лучи в течение часа без защиты для глаз. Об этом сообщает "Информатор".

Леонид наблюдал за солнцем с 11:00 до 12:00 и даже попросил дополнительные три минуты, так как в процессе была небольшая заминка.

Рекордсмен рассказал, что открыл в себе такой необычную способность в 2014 году, когда гулял по лесу. Вместо яркого солнца он видит черное пятно. Леонид не ощущает ни боли, ни какого-либо дискомфорта. 29 августа на Арке Дружбы народов он провел репетицию Национального рекорда. Тогда он смотрел на солнце около 15 минут и пообещал, что в следующий раз будет наблюдать за лучами в течение 3 часов, но в конечном итоге было принято решение делать это 60 минут.

Леонид рассказывает, что он стал видеть хуже, но связывает это с активным использованием гаджетов и влиянием социальных сетей. К окулисту рекордсмен никогда не обращался, рассказал, что поделился информацией о своей особенности только с лором, который не поддержал хобби мужчины, как и другие врачи, которые узнали о Коваленко. Они в один голос твердят, что повторять подобное категорически запрещено, ведь можно довести себя до слепоты.

Фото: Информатор

По его мнению, способность смотреть долго на солнце связана с шишковидной железой - небольшим образованием, расположенным в головном мозге человека. Он увлекается изотерикой, аюрведой и уверен, что любые наши недуги лишь в голове.

Представитель Национального реестра рекордов утверждает, что подобного не делал никто как в Украине, так и во всем мире и называет Коваленко особенным человеком. Но он крайне убедительно просит людей, особенно подростков, даже не пробовать повторить подобные достижения. В свою очередь, Леонид метит на мировой рекорд. Но есть сомнения, что его допустят, так как медики должны подтвердить, что жизни и здоровью мужчины ничего не будет угрожать.

Видео:YouTube/Информатор Деньги

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