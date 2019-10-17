Сотрудники правоохранительных органов расследуют возможное вмешательство в работу прокуратуры депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Вячеслава Медяника.

Об этом рассказал председатель Рады Дмитрий Разумков на брифинге, передают "Украинские Новости".

"Будет расследование по этому вопросу. Насколько мне известно, оно будет проводиться, и по выясненным результатам партия и фракция даст свою позицию", - сказал Разумков.

Председатель Рады отметил, что не общался еще с Медяником, однако намерен обсудить инцидент на заседании фракции.

Ранее "Страна" сообщала, что фотокорреспондент "Страны" снял странную переписку депутата Вячеслава Медяника, где он обещал контакту "Саша Яровой" помочь с решением вопросов по поводу океана и сахара и помочь решить проблемы с Генеральной прокуратурой и НАБУ.

После этого глава фракции "Слуга народа" Арахамия заговорил о санкциях к Медянику из-за его скандальной переписки.