В ответ на растущую глобальную угрозу белого националистического террора демократы Палаты представителей призывают Государственный департамент США добавить три международные крайне правые группы, в частности батальон "Азов", в свой список "Иностранных террористических организаций".

Об этом сообщает Vice.

Как отмечается, со времен трагедии 11 сентября система назначения террора в Государственном департаменте США была в основном сосредоточена на угрозе, создаваемой экстремизмом джихада, таким как "Аль-Каида" и ИГИЛ. Добавление в свой список международных крайне правых группировок может дать федеральным прокурорам больше инструментов для поиска радикалов, подозреваемых в сговоре с этими организациями до того, как произойдет нападение.

В среду нью-йоркский член палаты представителей Макс Роуз, который возглавляет подкомитет по борьбе с терроризмом, направил письмо в Государственный департамент, подписанное 39 членами Конгресса. Он призвал департамент признать в качестве террористических организаций украинский батальон "Азов", Национальное действие (неонацистская группировка, базирующаяся в Великобритании) и Северное движение сопротивления (неонацистская сеть из Скандинавии).

"Ясно, что сегодня мы сталкиваемся с угрозой вооруженного радикализма, - заявил VICE News демократ Роуз. "кто-то, кто был радикализирован в интернете, будь то в соответствии с идеологией джихада или глобальной белой националистической, неонацистской группой".

В настоящее время в США нет статута о внутреннем терроризме. Чтобы обвинить человека в терроризме, прокуратура должна доказать, что она связана с одной из 67 групп, которые Государственный департамент назвал иностранной террористической организацией (FTO).

Нападения в двух мечетях в Крайстчерче, Новая Зеландия, в марте стали важным поворотным моментом в подходе экспертов по экстремизму к белому националистическому террору. Стрелок, белый националист из Австралии, поделился онлайн-манифестом, который был переполнен мемами и идеями, которыми торгуют ультраправые экстремисты по всему миру. Сам манифест был озаглавлен "Великая замена" - теория белого националистического заговора, взятая из книги французского автора, и вдохновенная песнями "Ты не заменишь нас", услышанная на жестоком митинге в Шарлоттсвилле два года назад. тому назад.

После массовых убийств в мечети Крайстчерч были аналогичные нападения на синагогу в Пауэе, штат Калифорния, на Уолмарт в Эль-Пасо, штат Техас, и совсем недавно, возле синагоги в Галле, Германия.

Во всех случаях стрелки делились своими собственными манифестами в интернете, в которых говорилось о международной аудитории белых националистических экстремистов, которые преследуют общую цель дестабилизации общества с помощью насилия с целью создания "белой родины".

За семь месяцев, прошедших после Крайстчерча, было проведено как минимум шесть слушаний в Конгрессе по проблеме белого националистического террора. На этих слушаниях члены Конгресса заслушали представителей разведки и экспертов, которые неоднократно подчеркивали серьезность угрозы, исходящей от глобального крайне правого террора. В период с 2009 по 2018 год на правых экстремистов, таких как белые националисты, приходилось 73% экстремистских убийств в США, по сравнению с 23% джихадистов, по данным ADL. И в прошлом месяце DHS обнародовал новую стратегию борьбы с терроризмом, которая впервые сделала основной упор на борьбу с белым националистическим террором.

Вот почему Роуз был удивлен, что ни один республиканец из Палаты представителей не пожелал поддержать письмо, которое он подал в Государственный департамент.

"Я озадачен тем, почему мои коллеги-республиканцы отказались подписать это", - сказал Роуз. "Азовский батальон, Национальное действие и Северное движение сопротивления не только непосредственно связаны с нападениями на родине, но и являются прямыми поставщиками антисемитских идеологий, которые вдохновляют нападения на евреев. Мне любопытно, что Республиканская партия в течение большей половины этого года заявляет, что она против антисемитизма. Здесь у них есть возможность обозначить это, но они не хотят противостоять этому".

Бывший агент ФБР Али Суфан, который возглавляет глобальную исследовательскую организацию по безопасности Центр Суфан, недавно свидетельствовал перед Конгрессом об угрозе, заявив, что способ, которым белые националисты организовывались на международном уровне, очень напоминал Аль-Каиду в 1990-х годах.

Согласно недавнему отчету Центра Суфан, около 17 000 иностранцев из 50 стран, включая США, отправились в Украину, чтобы участвовать в войне с 2014 года. Многие из этих бойцов присоединились к Азовскому батальону, который включает неонацистские символы, а затем вернулись в свои страны с новыми военизированными навыками.

Государственный департамент США рассматривает возвращающихся бойцов как не что иное, как американцев, возвращающихся из длительной поездки за границу.

Но Азов был замешан в ряде насильственных инцидентов за пределами Украины. Центр Суфана выявил связи между стрелком Крайстчерча и Азовом: боевик путешествовал по Украине за годы до нападения, и он украсил свое огнестрельное оружие символами, связанными с полком (Азов опроверг сообщения Суфана и заявил, что группа не имела отношения к новозеландскому стрелку).

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