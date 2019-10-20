За ограбление кафе в состоянии алкогольного опьянения боец АТО получил тюремный срок. Грабеж произошел в Харьковской области. Об этом говорится в приговоре Купянского горрайонного суда от 11 октября, передает Depo.Харьков.

По данным суда, ночью 8 февраля 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вымазал лицо гуталином, повредил дверь в кафе, ворвался в помещение и, угрожая работникам палкой, которую выдал за автомат, стал требовать сигареты и алкогольные напитки.

Не дождавшись указанных товаров, мужчина зашел в кабинет директора кафе, откуда забрал роутер, клавиатуру и компьютерную мышку. Вернувшись, злоумышленник забрал две бутылки водки и пачку сигарет.

Нанесенный заведению ущерб составил 738 грн.

На суде он вину не признал и заявил, что покрасил лицо в черный цвет, потому что он "контуженный, вернулся с войны, а там так было принято".

Суд установил, что обвиняемый имеет нагрудный знак участника АТО, является участником боевых действий.

Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с конфискацией имущества.

Как сообщала "Страна", в горсовете Харькова первыми в Украине поддержали мирную "формулу Штайнмайера". Горсовет своим обращением свидетельствует об уважении президенту и поддерживает усилия по возвращению в Украину мира.

Напомним, что в Киеве, Одессе и Львове появились залы ожидания для военнослужащих.