Бывший народный депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько в эфире ток-шоу "Тема" на телеканале "NewsOne" схестнулся с юристом и экс-министром юстиции Еленой Лукаш, которая напомнила Линько о его роли в фальсификации дела против главреда "Страны" Игоря Гужвы.

В ответ на длинный морализаторский спич Линько на тему "нет капитуляции" Лукаш сказала, что люди из Радикальной партии не имеют права никого учить морали и патриотизму.

"Этот человек оболгал с помощью правоохранительных органов журналиста Гужву. Этот человек (Линько - Ред.), который спровоцировал задержание и его (Гужвы - Ред.) преследование. Человек, из-за которого главный редактор газеты "Страна.ua находится в Австрии, где признан политически преследуемым журналистом", - заявила Лукаш, которая была адвокатом Игоря Гужвы.

Также она сравнила Радикальную партию с девушкой по вызову, которая служила всем властям в Украине и посоветовала "кровати переставить в своем борделе".

В ответ на это Линько заявил, что на руках Лукаш и ее единомышленников кровь Майдана и что она хочет уничтожить Украину.

Видео: YouTube/NewsOne

Подробнее о фальсификации дела против Игоря Гужвы можно прочитать здесь.

Ранее "Страна" сообщала, что Елена Лукаш в 6 пунктах описала почему дело против неё сфабриковано.

Также мы рассказывали, что подозрение Лукаш вручил лично главный военный прокурор Чумак.