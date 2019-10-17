Лукаш в прямом эфире рассказала, как экс-нардеп Линько фабриковал дело против Игоря Гужвы
Бывший народный депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько в эфире ток-шоу "Тема" на телеканале "NewsOne" схестнулся с юристом и экс-министром юстиции Еленой Лукаш, которая напомнила Линько о его роли в фальсификации дела против главреда "Страны" Игоря Гужвы.
В ответ на длинный морализаторский спич Линько на тему "нет капитуляции" Лукаш сказала, что люди из Радикальной партии не имеют права никого учить морали и патриотизму.
"Этот человек оболгал с помощью правоохранительных органов журналиста Гужву. Этот человек (Линько - Ред.), который спровоцировал задержание и его (Гужвы - Ред.) преследование. Человек, из-за которого главный редактор газеты "Страна.ua находится в Австрии, где признан политически преследуемым журналистом", - заявила Лукаш, которая была адвокатом Игоря Гужвы.
Также она сравнила Радикальную партию с девушкой по вызову, которая служила всем властям в Украине и посоветовала "кровати переставить в своем борделе".
В ответ на это Линько заявил, что на руках Лукаш и ее единомышленников кровь Майдана и что она хочет уничтожить Украину.
Видео: YouTube/NewsOne
Подробнее о фальсификации дела против Игоря Гужвы можно прочитать здесь.
Ранее "Страна" сообщала, что Елена Лукаш в 6 пунктах описала почему дело против неё сфабриковано.
Также мы рассказывали, что подозрение Лукаш вручил лично главный военный прокурор Чумак.