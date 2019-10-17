Народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Торохтий попросил у мэра Киева Виталия Кличко 8 квартир в столице для своих помощников. Об этом сообщил журналист Денис Бигус на своей странице в Facebook.

"В связи со служебной необходимостью прошу уведомить о возможности обеспечения служебным жильем в городе Киев моих помощников-консультантов в количестве 8 человек. Ранее служебное жилье не получали", - говорится в прошении.

Фото: Facebook/Денис Бигус

"Ах ты ж епт, какой незамутненный тип. Короч, нардеп от Слуги попросил у Киева ПРОСТО. ВЫДЕЛИТЬ. ВОСЕМЬ. КВАРТИР. ЕГО. ПОМОЩНИКАМ. Ору.... И это крендель из второй сотни..."? - написал Бигус.

Скриншот: Facebook/Денис Бигус

Ранее сообщалось, что депутаты "Слуги народа" рассказали "Стране", что думают о скандале с перепиской Медяника.

Также мы писали, что Рада постановила лишать зарплат депутатов-прогульщиков.