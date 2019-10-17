Новоназначенная глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева начала свое первую речь перед прессой со стихов поэта Александра Пушкина. Об этом передает ГазетаРу со ссылкой на РИА Новости.

Болгарская экономист выступила на полях осенней встречи Всемирного банка.

Она сказала, что строки Пушкина "Дохнул осенний хлад - дорога промерзает" предельно четко описывают нынешнюю ситуацию в мировой экономике.

Она добавила, что Александр Сергеевич - ее любимый поэт.

Как сообщала "Страна", в Международном валютном фонде (МВФ) ожидают в 2019 году замедления темпов экономического роста там, где находится 90% мирового ВВП. "Глобальный рост в этом году будет минимальным с начала текущего десятилетия", - заявила Кристалина Георгиева.

Отметим, что комик из популярнейших в Болгарии сатирических передач Станислав Трифонов 5 октября провел учредительный съезд своей политической партии.