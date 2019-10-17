В четверг, 17 октября, торги на межбанковском валютном рынке завершились резким курсовым поворотом. В конце дня курс поднялся на 19 копеек относительно показателей утра – до 24,90-24,93 грн/$. Об этом сообщил глава управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Как сообщается, в начале торгов котировки начали плавно снижаться, что позволило Нацбанку выкупить совокупно $40 по 24,71-24,74 грн/$, однако после обеда на межбанк вышел Citibank с покупкой примерно $15 млн. На практически пустом рынке это привело к резкому росту курса.

"Похоже, спрос сформировали нерезиденты, которые скупали валюту за полученную от ОВГЗ гривну. Украинский бизнес обычно с большей осторожностью относится к котировкам и не создает условий для такой раскачки курса. Эту гипотезу подтверждает и сократившийся на 500 млн грн портфель гривневых облигаций на руках у нерезидентов и возросший у них портфель валютных бумаг", – пояснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

По его словам, на фоне общего объема сегодняшних торгов в пределах $100 млн, покупки Citibank выглядели не такими уж безобидными. Особенно учитывая, что основные сделки проходят на межбанке в первой половине дня.

"Объем свободной ликвидности вырос на 3,4 млрд грн и составил 118 млрд грн, при этом остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 2,8 млрд грн до 62,7 млрд грн, а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 0,7 млрд грн и составил 55,3 млрд грн", – добавил директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Приподняли курс продажи доллара и банкиры в своих кассах. В среднем наличную валюту они продавали вечером в рамках 24,95-25,05 грн/$, что на 5 копеек выше уровней на начало дня. Максимальный ценник при этом вырос до 25,20 грн/$ - по такому курсу купить баксы можно было в отделениях банка ПУМБ. Выкупали финансисты доллары у людей в диапазоне 24,55-24,83 грн/$.

В пределах 5 копеек выросли и валютные ценники на черном рынке. Вечером менялы торговали долларам в рамках24,90-24,95 грн/$. А скупали американскую валюту в среднем по 24,84-24,87 грн/$.

По мнению Олега Куринного, завтра торги будут проходить в диапазоне 24,85-24,95 грн/$.

Ранее сообщалось, что на межбанке курс гривни к доллару укрепился на 3 копейки.

Также мы писали, что курс доллара 16 октября немного подешевел. Что происходило с курсом на межбанке, в обменках и банках.