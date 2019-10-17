Умер Петр Иванович Яценюк - украинский историк, кандидат исторических наук, доцент и отец Арсения Яценюка.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Народный фронт".

"Политическая партия "Народный фронт" выражает искренние соболезнования Арсению Яценюку в связи со смертью отца. Многие из нас знали Петра Ивановича лично. Он был очень эрудированным и талантливым мужчной, мужественным и сильным человеком, жизнерадостным и очень хорошим, он заряжал своим оптимизмом и был примером для многих поколений своих студентов Черновицкого государственного университета, в котором преподавал с 1974 года", - говорится в сообщении.

Петру Яценюку было 78 лет. Он родился в 1941 году, в 1968 году окончил исторический факультет Черновицкого университета. В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2002-м работал заместителем декана исторического факультета Черновицкого университета.

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