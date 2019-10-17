В четверг, 17 октября 2019 года, в Генпрокуратуре Украины назначили Юрия Белоусова руководителем нового Департамента процессуального руководства в уголовных производствах о пытках и других серьезных нарушениях прав граждан со стороны правоохранительных органов.

Приказ о создании в Генеральной прокуратуре данного департамента подписал 8 октября 2019 года Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

В состав департамента входят четыре отдела.

Деятельность департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве расследованиями относительно преступлений, связанных с грубыми нарушениями прав человека на этапе досудебного расследования, таких как пытки, превышение власти и служебных полномочий, связанных с применением насилия, незаконными задержаниями и тому подобное.

Как сообщала "Страна", в Заводском районном суде Николаева арестовали двух полицейских в Одессе, подозреваемых в пытках задержанных.

Напомним, что вечером на Виноградаре в Киеве компания пьяных людей в военной форме устроила дебош возле магазина. Один из них достал пистолет и стал стрелять по парню, который сделал ему замечание.