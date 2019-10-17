Британский премьер Борис Джонсон объявил о достижении соглашения с ЕС о брексите. Соглашение одобрили лидеры Евросоюза. Об этом сообщает ВВС.

Глава делегации ЕС на переговорах по брекситу Мишель Барнье заявил, что трудные переговоры принесли результат: "Приоритет ЕС и Британии - защитить мир, защитить стабильность на ирландском острове, - сказал он. - Нам нужно было найти согласие по двум целям. Первое - включить в соглашение о брексите законный и реально осуществимый способ избежать появления пограничных постов между Ирландией и Северной Ирландией, сохранить общеирландскую экономику и защитить единый рынок ЕС.

Второе - для премьер-министра Джонсона и Британии было чрезвычайно важно, чтобы Северная Ирландия осталась в рамках британского таможенного пространства. И мы смогли найти решение".

Как выглядит новое соглашение?

Большая часть соглашения повторяет договоренности, достигнутые Терезой Мэй в прошлом году. Главные изменения касаются Северной Ирландии.

Великобритания будет подчиняться действующим нормам ЕС до конца 2020 года, а при необходимости - и дольше, чтобы дать возможность предпринимателям адаптироваться к изменениям

Великобритания все же заплатит отступные за выход из ЕС - примерно 33 млрд фунтов

Права граждан ЕС, живущих в Великобритании, и британских граждан в ЕС будут гарантированы

Что изменилось?

Северная Ирландия будет включена в единый рынок ЕС

Спорный план "бэкстопа", который, как опасаются критики, мог бы фактически оставить Великобританию в составе европейского таможенного союза, отменен

Северная Ирландия останется частью таможенного пространства Соединенного Королевства и будет участвовать в любых будущих торговых сделках, заключенных после Brexit

Северная Ирландия также останется воротами в таможенную зону ЕС. Великобритания не будет налагать тарифы на продукты, ввозимые в Северную Ирландию, если они не предназначены для дальнейшей транспортировки через границу

Совместная комиссия представителей ЕС и Великобритании будет решать, какие товары могут попасть на общий рынок, и Великобритания будет взимать с них таможенные сборы в пользу ЕС

Североирландская ассамблея (законодательный орган Северной Ирландии, работа которого была приостановлена с января 2007 года) раз в четыре года будет голосовать, оставить ли в силе эти новые торговые правила. Решение будет приниматься простым большинством голосов, большинства голосов и республиканских, и юнионистских партий не требуется

Соглашение предстоит утвердить на саммите ЕС 17-18 октября, а затем его должна одобрить британская Палата общин на экстренном заседании в субботу, 19 октября.

Однако британский парламент может снова испортить жизнь премьер-министру: Палата общин, в которой большинство составляют оппоненты Бориса Джонсона, может не принять новый вариант соглашения о выходе.

Лидер оппозиции Джереми Корбин заявил, что новый договор выглядит даже хуже, чем тот, который был заключен с ЕС Терезой Мэй. По словам Корбина, он должен быть отвергнут парламентом.

Союзница консерваторов в британском парламенте, Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (ДЮП) заявила, что разногласия по вопросу о границе сохраняются, и что партия все еще не готова поддержать новое соглашение.

Будет ли повторный референдум?

ДЮП представлена в Палате общин всего десятью из 639 голосующих депутатов, но ее позиция важна в силу того, что на нее, как предполагается, будет ориентироваться некоторое число депутатов-брекситеров из Консервативной партии.

Между тем даже вся фракция партии Джонсона вместе с североирландцами не имеет в Палате общин большинства.

Джереми Корбин заявил в Брюсселе, что он недоволен содержанием нового соглашения, и его Лейбористская партия не поддержит соглашение в Палате общин. Ранее в четверг лейбористы сообщили журналистам, что партия решила на экстренном заседании в субботу голосовать за второй референдум.

В процедурном отношении это, скорее всего, будет означать, что, когда премьер-министр Борис Джонсон вынесет новое соглашение на голосование, оппозиция постарается внести в постановление поправку, согласно которой соглашение будет вынесено на референдум. Альтернативным же вариантом ответа на референдуме предполагается сделать отмену брексита.

Остальные оппозиционные партии в парламенте - Шотландская национальная, Либерально-демократическая, Зеленые, Партия Уэльса и Независимая группа за перемены - давно выступают за второй референдум о брексите.

Между тем на организацию и проведение референдума, по подсчетам британских правоведов, нужно минимум 22 недели. Таким образом, удастся ли Борису Джонсону провести соглашение через парламент и тем более избежать, как он обещает, новой отсрочки брексита, сейчас непонятно.

Пока выход Британии назначен на 31 октября.

В начале года британские депутаты трижды отвергли проект, составленный Брюсселем и правительством Терезы Мэй, из-за положений об "ирландском бэкстопе" - и точно так же новый вариант решения проблемы ирландской границы может стать для членов Палаты общин причиной или поводом к тому, чтобы проголосовать против.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер Ирландии заявил после встречи с Джонсоном, что сделка по Brexit стала реальной.

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