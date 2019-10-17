В Верховной Раде приняли два закона, которые регламентируют работу парламента и полномочия депутатов. За соответствующие законопроекты во втором чтении проголосовали на заседании в четверг, 17 октября.

Теперь документооборот в Верховной Раде будет электронным, а один нардеп сможет вносить не больше десяти депутатских запросов в течение пленарной недели.

"За" законопроект №1044-1 "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины о внедрении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом" проголосовали 256 нардепов.

Он предусматривает внесение изменения в статью 91 Регламента ВР в части подачи сопроводительных документов к законопроектам в электронном виде и в статью 97 о ведении дела законопроекта в электронном виде.

Законопроект №1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов" поддержали 248 депутатов Рады. Теперь на пленарной неделе можно вносить не более 10 депутатских запросов от одного нардепа.

Как сообщала "Страна", в Верховной Раде приняли в целом проект постановления № 2152, предусматривающее расследование против телеканалов NewsOne, "112-Украина" и ZIK.

Также стало известно, что депутаты "Оппоплатформы" внесли законопроект о снижении цен на газ для населения.