Илья Кива инициировал создания специальной комиссии по расследованию эпизода с депутатом от партии "Слуга народа" Вячеславом Медяником.

Народный депутат пригласил на завтрашний правоохранительный комитет генерального прокурора Украины Руслана Рябошапка и его зама - Трепака. Об этом "Стране" стало известно от самого депутата.

Народный депутат от партии Оппозиционная платформа - За жизнь Илья Кива рассказал, что подал документы на создание специальной комиссии, которая должна расследовать скандальную переписку нардепа Вячеслава Медяника.

16 октября фотокорреспондент "Страны" снял странную переписку депутата Вячеслава Медяника, где он обещал контакту "Саша Яровой" помочь с решением вопросов по поводу "океана" и "сахара" и помочь решить проблемы с Генеральной прокуратурой и НАБУ, а также поговорить по поводу "сахара" с заместителем генерального прокурора Украины Виктором Трепаком.

Илья Кива также рассказал, что он пригласил на завтрашний правоохранительный комитет генерального прокурора Украины Руслана Рябошапка и его зама - Трепака для того, чтобы разобраться в ситуации.

Ранее "Страна" сообщала, что замгенпрокурора Трепак открестился от нардепа Медяника и его сахара.

Также мы сообщали, что глава фракции "Слуга народа" Арахамия заговорил о санкциях к Медянику из-за его скандальной переписки.