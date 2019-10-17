В Верховной Раде приняли закон № 0913, предусматривающий введение четырех классов радиоактивных отходов и хранении их в хранилищах с соответствующим уровнем защиты. "За" проголосовали 288 нардепов, передает 112-Украина.

Документ предусматривает разделение радиоактивных отходов согласно их активности на четыре класса - совсем низкоактивные, низкоактивные, среднеактивные и высокоактивные. Для них намерены построить хранилища - поверхностные, приповерхностные, хранилища для захоронения радиоактивных отходов на средних глубинах и геологические хранилища.

Поверхностное хранилище - это обустроенное в сооружении, траншеях или на поверхности земли; приповерхностное - на поверхности или в приповерхностном слое земли на глубине до нескольких десятков метров. Хранилище на средних глубинах должно располагаться на глубине от нескольких десятков до сотен метров от поверхности. Геологическое хранилище обустраивается на глубине нескольких сотен метров и более от поверхности земли.

В любом случае удержание радиоактивных отходов предусматривает ограничение выхода радионуклидов за пределы барьеров хранилища в течение определенного проектом хранилища времени.

Действующее законодательство Украины предусматривает разделение радиоактивных отходов на две категории - короткоживущие, которые государство контролирует до 300 лет, а также долгоживущие, которые должны быть под контролем государства более 300 лет.

Ранее эксперты Евросоюза подсчитали, что для захоронения всех радиоактивных отходов Украины согласно такому разделению нужно примерно 750 млрд грн - а это слишком много для Украины.

Как сообщала "Страна", власти России задержали трех дипломатов США неподалеку от полигона, где произошла катастрофа с ракетой. Они ехали в поезде.

А власти Японии хотят сбросить сотни тонн радиоактивной воды с АЭС "Фукусима" в океан.