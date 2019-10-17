В так называемой "Донецкой народной республике" впервые официально отметят День народного единства, который пройдет 4 ноября, а также День России - 12 июня. Оба праздника - государственные в РФ. Указом "главы ДНР" Дениса Пушилина 4 октября и 12 июня стали нерабочими праздничными днями в "республике".

Подписан указ был еще 13 декабря 2018 года и вступил в силу в день подписания, об этом сообщает "Донецкое агентство новостей".

День народного единства - российский государственный праздник. Отмечается ежегодно 4 ноября с 2005 года в честь освобождения Москвы от поляков в 1612 году ополчением Минина и Пожарского.

День России - 12 июня - государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году.

Ранее в "ДНР" эти праздники не отмечали.

Ранее "Страна" сообщала, что в России решили не реагировать на заявление пресс-секретаря Кучмы о требовании Украины распустить "ЛДНР".

Также мы рассказывали, что 41,5% украинцев выступили за переговоры с лидерами "Л/ДНР", 39% - против.